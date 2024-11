Inizia il Campionato Nazionale Open/Trofeo Franco Chimenti

Nel ricordo di Franco Chimenti. E’ il Campionato Nazionale Open, dedicato allo storico Presidente della Federazione Italiana Golf, da poco scomparso, in programma da domani, mercoledì 20 settembre, a sabato 23 sul percorso del Golf Nazionale a Sutri (VT). L’evento conclude la stagione 2024 dell’Italian Pro Tour, il circuito delle gare nazionali e internazionali organizzato dalla FIG, con il supporto dell’Official Advisor Infront Italy.

All’84ª edizione del torneo più longevo nel calendario italiano prendono parte 78 concorrenti, 62 professionisti e 16 dilettanti, che promettono spettacolo e qualità di gioco nella corsa verso un titolo prestigioso e per iscrivere il proprio nome su un albo d’oro firmato da tutti coloro che hanno scritto pagine importanti nella storia del golf nazionale.

Ad anticipare la competizione, la Pro-Am del Campionato Nazionale Open/Trofeo Franco Chimenti vinta, con un totale di “-30”, dalla squadra del professionista Lorenzo Gagli, con Augusto Orsini (Presidente dell’Argentario Golf Club, teatro, dal 26 al 29 giugno 2025, dell’82° Open d’Italia), Ottavio Coppola e Federico Pareti.

Al secondo posto con “-28” quella di Davide Buchi, con Stefano Bevilacqua, Gloria Luna e Antonio Lombardo, al terzo con “-27” il team guidato da Michele Ortolani, con Riccardo Luciano, David Mileni e Carlo Calicchio. Quarta posizione con “-26” per la compagine di Umberto Cuomo, con Paolo Gasparini e gli ex calciatori Stefano Desideri e Lorenzo Marronaro, quinta con “-24” quella di Riccardo Bregoli, con Davide Sestieri, Massimo Tempesta e Maurizio Paolini.

Da Christian Panucci a Michele Paramatti e Much Mair, tanti gli sportivi che hanno partecipato all’evento. Alla cerimonia di premiazione, per ricordare il Professor Franco Chimenti, sono intervenuti: Carlo Scatena, Presidente del Comitato Regionale Lazio della Federazione Italiana Golf; Giuseppe Incocciati, Consigliere per le tematiche giovanili e sportive del Vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani; Alessandro Rogato, Presidente del Golf Nazionale.

La gara

La parola ora passa al campo per la competizione dove difende il titolo Enrico Di Nitto, a segno anche nel 2017, particolarmente motivato dopo il successo nel Grand Final dell’Alps Tour con relativa “carta” acquisita per il prossimo Challenge Tour. Nella caccia al tris dovrà comunque guardarsi dalla forte concorrenza di tanti giocatori in grado di puntare alla vittoria.

Ricordiamo alcuni degli altri past winner, Lorenzo Gagli (2010), Jacopo Vecchi Fossa (2018, 2021), Filippo Bergamaschi (2016) e Giulio Castagnara (2020), senza dimenticare, tra i favoriti, Gregorio De Leo, che nel 2025 giocherà sul DP World Tour, Edoardo Raffaele Lipparelli, Andrea Romano, Manfredi Manica, Gianmaria Rean Trinchero, Mattia Comotti e Marco Florioli. Quest’ultimo, passato di recente tra i pro e subito vincitore del Campionato PGAI, spera di emulare il padre Massimo, anche lui al via, che si è imposto nel 1997, impresa già riuscita ad altri quattro figli d’arte.

Tra i dilettanti figurano numerosi azzurri compresi Matteo Cristoni, Pietro Boeris, Lucas Nicolas Fallotico e Alessandro Nardini, che hanno conquistato la ‘carta’ piena per il prossimo Alps Tour alla Qualifying School nella scorsa settimana.

Formula e montepremi – Il torneo si disputa sulla distanza di 72 buche, 18 al giorno, con taglio dopo 36 che promuoverà ai due giri finali i primi 40 classificati, i pari merito al 40° posto e i dilettanti entro il punteggio di qualifica. Il montepremi è di 50.000 euro con prima moneta di 7.250 euro.

Ingresso libero per il pubblico – Nei giorni di gara e in occasione della Pro-Am l’ingresso per il pubblico sarà gratuito.

Il Golf Nazionale – Il tracciato del Golf Nazionale, disegnato dagli architetti George e Jim Fazio e David Mezzacane, si dipana in un suggestivo scenario naturale, tra boschi e querce secolari. Di eccellente caratura tecnica e qualitativa, ha ospitato tante manifestazioni di prestigio tra le quali la World Cup nel 1991, il Campionato Europeo Dilettanti nel 1992 e nel settembre 2023 la Junior Ryder Cup, prologo alla Ryder Cup di Roma.

Il Golf Nazionale, la casa del golf italiano, è anche la sede del Centro Tecnico Federale, base operativa per tutte le figure professionali legate alla disciplina. Il circolo ha sposato i principi dell’ecosostenibilità con il manto erboso costituito da una Bermuda Grass di nuova generazione che si adatta bene al clima del bacino del Mediterraneo e consente di superare nel modo migliore inverni molto rigidi.

I Partner- L’Italian Pro Tour 2024 ha il supporto di Fideuram Intesa SanPaolo Private Banking (Official Bank); Kappa (Technical Supplier); Rinascente (Official Sponsor); Poste Assicura (Official Supplier); Chronogolf by Lightspeed (Official Supplier); Corriere dello Sport e Tuttosport (Media Partner). Official advisor: Infront Italy.