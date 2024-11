Marco Camandona racconta i “suoi” 14 Ottomila

Marco Camandona: alpinista di fama internazionale che da pochi mesi è entrato nel ristretto gruppo dei 20 alpinisti al mondo che hanno completato la salita dei 14 Ottomila della Terra senza l’utilizzo di bombole di ossigeno supplementare.

Il percorso è iniziato nel lontano 1996 con la vetta mancata del Manaslu a causa di un repentino cambio di condizioni meteo. Senza perdersi d’animo nel 2000 raggiunge la vetta del K2 e così via tutti gli altri fino allo scorso luglio.

“Le vette – racconta Marco Camandona – sono venute una dopo l’altra e poi quando ha iniziato ad avvicinarsi il 14°, l’idea di provare a salirle tutte si concretizzava, sempre con professionalità, preparazione, concentrazione e tanta determinazione”.

Sarà un’occasione per incontrare Marco, guardare le immagini e i video delle sue ascese e, guidati da Enrico Camanni, discutere sull’evoluzione dell’alpinismo in questi ultimi anni.

La serata a entrata a offerta libera è organizzata in favore della Onlus Sanonani, co-fondata da Marco nel 2015.

Le offerte raccolte aiuteranno la gestione dell’orfanotrofio aperto dalla stessa a Kathmandu.

L’evento è organizzato da: Ristorante ExMattatoio, Cai Chieri, ass. Camminare lentamente, Cai Pino Torinese.

Venerdì 29 Novembre, alle h 21, presso cittadella del volontariato a Chieri (TO)

Via Papa, Via Giovanni XXIII, 8B, 10023 Chieri