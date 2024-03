Prima sconfitta stagionale per i Giaguari Torino per mano dei Frogs Legnano

Arriva la prima sconfitta stagionale per i Giaguari Torino per mano dei Frogs Legnano che, grazie all’inarrestabile asse tra i due americani Salum e Sheehy-Guiseppi, portano a casa l’intera posta riscattando la sconfitta rimediata contro i Dolphins Ancona la scorsa settimana.

All’inizio la partita sembrava mettersi bene per i Giaguari, che andavano a segno sul primo kickoff grazie ad un fantastico ritorno da 75 yard di Tamsir Seck, e poi intercettavano Salum con Paolo Lazzaretto, fermando così il primo drive legnanese. A quel punto, però, iniziavano i pasticci e gli errori, Dalmasso perdeva palla su un sack ed i Frogs la recuperavano in end zone con Antonini mettendo sei punt sul tabellone.

L’attacco dei Giaguari non era quello spumeggiante visto contro Rhinos e Warriors. Tenconi stentava a trovare dei varchi utili per correre ed i ricevitori non riuscivano a creare separazione, costringendo Dalmasso a restare in una tasca che collassava spesso e volentieri.

I Frogs, invece, trovavano la loro tattica vincente nell’intesa tra QB e WR americani che fruttava grossi guadagni mettendo i neroargento in ottime posizioni di campo in attacco. Sheeny-Guiseppi operava il sorpasso con una ricezione da 9 yard su passaggio di Salum e poi si ripeteva nel secondo quarto in maniera pressochè identica per portare i Frogs in vantaggio 22-7. L’attacco dei Giaguari, che sperava di accorciare le distanze prima dell’intervallo, si spegneva in un paio di penalità che vanificavano delle belle azioni.

Alla ripresa delle ostilità nulla sembrava cambiare, con i Frogs sempre a dettare legge con il duo Salum/Sheeny-Guiseppi. Il quarterback si incaricava di segnare personalmente il touchdown del 28-7, per poi lanciare il terzo touchdown pass di giornata al ricevitore per il 36-7.

Nel quarto periodo da segnalare l’intercetto da parte di Pregnolato su Salum e davvero poco altro, con la difesa ospite che riusciva nell’intento di mantenere inviolata la propria end zone e l’attacco torinese che concludeva poco o nulla.

Una sconfitta inattesa in casa Giaguari, che però non frena le ambizioni stagionali. Le belle cose fatte vedere contro Warriors e Rhinos sono sicuramente la base da cui partire per preparare la sfida agli Skorpions Varese, che faranno visita ai Giaguari tra due settimane. La settimana di sosta servirà ai gialloneri per raccogliere le idee, recuperare acciaccati ed infortunati, oltre agli assenti di oggi, e riprendere il cammino intrapreso, con la certezza che non sarà questa sconfitta a definire la propria stagione.

Giaguari Torino – Frogs Legnano: le parole dei protagonisti

Jim Mendel – Head Coach: Una sconfitta pesante, non siamo riusciti a fare quasi nulla sia in attacco che in difesa. Abbiamo giocato male, abbiamo fatto molti errori, ma avevamo anche delle assenze importanti, soprattutto in difesa e non siamo riusciti a dare il nostro meglio. La squadra è molto giovane e, forse, non ha ancora imparato a gestire tutti gli elogi arrivati nelle scorse settimane. Non siamo riusciti a contrastare la loro arma migliore costituita dalla connessione tra quarterback e ricevitore americano.

Ora non siamo più la squadra sorpresa, e tutte le avversarie ci affrontano con un altro piglio, e dovremo abituarci a questo. Le partite saranno sempre più difficili, ma non dobiamo dimenticare quello che abbiamo fatto di buono fino a qui. Quello resta e da lì dobbiamo ripartire.

Davide Montanella – Linebacker: È stata una partita difficile, su un terreno che non ha aiutato. Abbiamo fatto troppi errori, sbagliato troppi assegnamenti. Dobbiamo essere più disciplinati nell’esecuzione degli schemi.

Ora abbiamo una settimana di pausa e direi che arriva proprio nel momento giusto un po’ per recuperare qualche infortunato, ma anche e soprattutto per rimetterci in carreggiata e correggere tutto quello che non è andato bene oggi.

Alberto Ghia – Running Back: Non è stata proprio la partita che sognavo per il mio ritorno dopo aver saltato le prime due di campionato, ma è andata così. In attacco abbiamo fatto troppi errori, non abbiamo finito troppe cose, non siamo andati fino in fondo nei nostri assegnamenti e questo ha ovviamente provocato dei problemi. Tra due settimane arrivao gli Skorpions e dovremo cercare di correggere tutti quersti piccoli errori, tutte queste piccole manchevolezze per poter tornare a giocare ai nostri livelli.