Iveco CUS Torino Rugby - CUS Milano 12-22

Sconfitta casalinga per l’Iveco CUS Torino Rugby femminile all’Albonico nella quarta giornata di Serie A Elite femminile per 12-22 contro il CUS Milano.

Queste le parole di coach Paul Marshallsay a fine gara: “siamo orgogliosi di come abbiamo combattuto oggi e anche della reazione che abbiamo avuto dopo essere andate sotto nel primo tempo. È stata bella anche l’energia che è arrivata da fuori campo. Sono contento di come siano rimaste unite nonostante la difficoltà della partita. Tante cose da migliorare come sempre sulla gestione di alcune situazioni, si vede che siamo giovani e inesperte, e si vede che il lavoro da fare è ancora molto. Il gruppo è in crescita tranne che per i numeri. Per quante siamo e il livello che stiamo affrontando già stiamo facendo grandi cose e quindi anche una sconfitta così non pesa più di tanto”.

Prossimo appuntamento domenica 17 dicembre al campo A. Albonico di Grugliasco (Strada del Barocchio 27). Kick off fissato per le ore 14.30 contro il Valsugana.

Grugliasco, “Campo Angelo Albonico” – domenica 10 dicembre 2023 ore 14.30

Serie A Élite Femminile

IVECO CUS Torino Rugby v CUS Milano 12-22 (12-15)

Marcatori: p.t. 10’ m. Pagani nt. (0-5); 26’ m. Corsini nt. (0-10); 30’ m. Salvatore nt. (5-10); 36’ m. Salvatore tr. Sacchi (12-10); 40’ m. Petrik Vidal nt. (12-15); s.t. 61’ m. Corsini tr. Verocai Galli (12-22)

IVECO CUS Torino Rugby: Pantaleoni; Vian (52’ Parodi), Sacchi, Piva, Bruno; Gronda (Cap.), Toeschi; Gai, Comazzi (78’ Cagnotto), Luoni; Ponzio, Epifani (62’ Zoboli); Salvatore (78’ Fulcini), Hu (52’ Tognoni), Zini. All. Marshallsay

CUS Milano: Petrik Vidal; Corsini, Verocai Galli, Severgnini (45’ Moroz), Hassnien, Paganini (58’ Bulanti), Barachetti, Cavina, Satragno, Ivashchenko, Pagani, Elemi, Cassaghi, Ascione (Cap.), Turolla. A disposizione Comazzi, Logoteta, Piuselli, Galleani, Gaglia, Madvedchuk. All. Rigosa

Arb. Ludovico Grosso (Torino)

Cartellini: 34’ Ivashchenko (Milano)

Calciatori: Paganini (Milano) 0/2, Verocai Galli (Milano) 1/2, Sacchi (Torino) 1/2

Note: Giornata nebbiosa, 6°. Campo in buone condizioni. 200 spettatori

Punti conquistati in classifica: IVECO CUS Torino Rugby 0, CUS Milano 5

Player of the match: Giulia Cavina (Milano)

