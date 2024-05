Basket Torino: rinnovo Accordo Sponsorship con Reale Mutua

Torino, 7 maggio 2024 – Basket Torino è lieta di annunciare il prolungamento dell’accordo di sponsorship con Reale Mutua, Title Sponsor del Club gialloblù, per le prossime due stagioni sportive con opzione per una terza. Azienda torinese storica del settore delle assicurazioni, Reale Mutua continua così nel suo impegno a supporto di Basket Torino.

“Siamo molto contenti e soddisfatti di aver siglato il rinnovo contrattuale con Reale Mutua,” afferma David Avino, Presidente del Club gialloblù. “Ringrazio il Presidente e il Direttore Generale di Reale Mutua per il supporto che continuano a mostrare nei confronti di Basket Torino, tifando per i nostri colori e credendo nei valori che caratterizzano il Club: l’importanza dello sport per una vita sana e il legame con il nostro territorio, punti cardine del nostro progetto non solo a livello di prima squadra ma anche per lo sviluppo del settore giovanile. Proseguiamo insieme questo percorso con impegno, affinché il futuro porti sempre più emozioni e soddisfazioni per il popolo gialloblù.”

“Reale Mutua si impegna una volta ancora a sostenere realtà sportive del nostro territorio che, aggregando le persone ed in particolare i giovani, ispirano, coinvolgono e supportano positivamente il tessuto sociale delle comunità in cui operiamo,” dichiara Luca Filippone, General Manager Reale Group. “Siamo felici ed orgogliosi di rinnovare con Basket Torino, certi che in futuro lo sport continuerà sempre di più ad essere un motore di coesione e crescita per tutti.”

Ufficio Stampa Basket Torino