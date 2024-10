Basket Torino in trasferta a Orzinuovi in un curioso incontro col passato

Venerdì 25 ottobre 2024 – Per la Reale Mutua Basket Torino si prospetta una seconda trasferta consecutiva, dopo la vittoria conquistata a Cento, e sarà una sfida tutt’altro che banale al PalaBertocchi di Orzinuovi (BS), contro il Gruppo Mascio che vede nel suo organico diversi protagonisti del recente passato gialloblù. Appuntamento questa domenica 27 ottobre 2024 alle ore 18.00, con diretta streaming su LNP Pass.

Qui Torino

Sicuramente la crescita e i recenti successi consecutivi contro Brindisi e Cento hanno contributo ad alzare il morale del gruppo torinese. La squadra gialloblù si avvicina alla sfida contro Orzinuovi con una situazione di classifica in pareggio a quota 3 vittorie e 3 sconfitte, ma gli uomini di coach Boniciolli hanno ancora fame di vittorie e sono tornati in palestra con la stessa motivazione per cercare di dare continuità a quanto di buono è stato mostrato nelle ultime gare.

“Domenica affrontiamo una squadra molto esperta con tanta voglia di riscattarsi davanti ai suoi tifosi,” ha dichiarato il playmaker Antonio Gallo, reduce dalla sua prima prestazione in doppia cifra in Serie A2 nella vittoria contro Cento. “Noi dovremo essere bravi a dare continuità alla nostra intensità in difesa, che sarà per noi il punto di partenza per sviluppare un buon gioco in attacco. Andiamo a Orzinuovi cercando di offrire una prestazione solida per dare continuità ai nostri risultati positivi.”

Alessandro Iacozza, assistente allenatore di Torino, ha commentato così l’avvicinamento alla gara:

“Che questo sia il campionato di A2 più forte di sempre è un dato di fatto. Ogni partita conta e presenta grandissime difficoltà che bisogna conoscere ma di cui non bisogna avere timore. Contro Orzinuovi, reduce da due sconfitte consecutive ma capace finora di vincere due volte contro Cantù in questa stagione (Supercoppa e campionato), ci aspetta una sfida dura dove entrambe le squadre lotteranno per i due punti. Al comando in panchina c’è coach Franco Ciani, espertissimo della categoria ed ex di turno. Il roster dispone di un quintetto di assoluto valore guidato da due nostri ex giocatori come Luca Vencato, uno dei migliori playmaker della categoria, e Tommaso Guariglia, lungo con mani educatissime. In panchina, oltre ai tanti giovani, la punta di diamante è l’altro ex di turno Simone Pepe, capace di produrre parziali favorevoli in pochissimo tempo grazie al suo micidiale tiro. Per noi sarà fondamentale continuare a produrre la nostra pallacanestro e farlo per 40 minuti, rimanendo concentrati e cercando di risolvere, uniti come squadra, le difficoltà che si presenteranno e continuare a dimostrare quanto di buono abbiamo fatto finora.”

Gli avversari – Gruppo Mascio Orzinuovi

Di fronte alla Reale Mutua ci sarà un Gruppo Mascio Orzinuovi che condivide lo stesso bilancio stagionale con 3 vittorie e 3 sconfitte, ma con un trend opposto rispetto a quello gialloblù arrivando alla sfida di domenica. Infatti, se Torino è reduce da due vittorie di fila, Orzinuovi scenderà in campo con grande voglia di riscatto dopo le due prestazioni non brillanti che hanno portato a due sconfitte in casa contro Rimini e a Cremona.

Le recenti prestazioni però non devono far ingannare sul valore della formazione orceana, capace di battere squadre di primissima fascia come Cantù alla prima uscita stagionale grazie a un roster di grande esperienza e a una guida tecnica di eccellente spessore per la categoria come Franco Ciani, allenatore della Reale Mutua dal 2022 al 2024.

Lo scontro con il passato non si ferma in panchina, perché sono diversi i volti familiari anche in campo: il playmaker Luca Vencato, regista di grande fisicità e intelligenza, Tommaso Guariglia, lungo dotato di grande tecnica, e la guardia Simone Pepe, sesto uomo elettrizzante con il suo carisma e la sua vena realizzativa. Oltre agli ex torinesi, il nucleo di veterani del roster di coach Ciani include anche un duo di americani esperti in Gabe DeVoe (guardia) e Jarvis Williams (ala grande), giocatori che conoscevano già il basket italiano prima di approdare al Gruppo Mascio.

Oltre ai veterani, ecco anche un gruppo di giovani in rampa di lancio a completare le rotazioni: Cosimo Costi è un’ala piccola che fa da collante nel quintetto base bresciano, il lungo Samuele Moretti e l’ala Andrea Loro portano atletismo dalla panchina, Matteo Bogliardi e Alessandro Bertini completano il reparto esterni.

Curiosità

Ovviamente, la storyline principale, oltre alla sfida vera e propria in campo, sarà il curioso incontro col passato per la Reale Mutua che al PalaBertocchi rivedrà diversi protagonisti del suo recente passato. Sono ben quattro gli ex di giornata: coach Franco Ciani (allenatore di Torino nel 2022/23 e 2023/24), Luca Vencato, Simone Pepe (entrambi a Torino nel ‘22/23 e ‘23/24) e Tommaso Guariglia (a Torino nel ‘22/23). L’intero quartetto ha raggiunto con la Reale Mutua le Finali Playoff perse contro Pistoia nel 2023.

Diretta streaming

La partita sarà visibile in diretta streaming su LNP Pass (su abbonamento). Inoltre, saranno forniti aggiornamenti quarto per quarto sui canali social di Basket Torino (@basket_torino su Instagram e Basket Torino Official su Facebook).

Ufficio Stampa Basket Torino