Reale Mutua Basket Torino comunica che a partire da ora sono in vendita i miniabbonamenti per le 5 partite casalinghe della Fase a Orologio che si disputeranno al Pala Gianni Asti (Parco Ruffini, Torino).

Torino inizierà la Fase a Orologio con la prima partita in trasferta a Chiusi, domenica 11 febbraio alle ore 18.00. Il primo appuntamento casalingo è programmato per lunedì 19 febbraio alle ore 20.30 contro Piacenza (l’incontro si disputerà di lunedì per aggirare la concomitanza con le LBA Final Eight, evento che si terrà a Torino dal 14 al 18 febbraio). Il resto del calendario è in via di definizione e sarà comunicato una volta formalizzato dalla Federazione.

Di seguito le altre avversarie di Torino nella fase a orologio: Cividale (trasferta), Cento (in casa), Forlì (trasferta), Trieste (in casa), Orzinuovi (trasferta), Rimini (in casa), Fortitudo Bologna (trasferta) e Verona (in casa).

Ricordiamo che gli abbonati di Basket Torino che abbiano sottoscritto un abbonamento FULL a inizio stagione hanno già diritto ad assistere alle partite della fase a orologio, poiché già incluse nell’abbonamento FULL.

La campagna miniabbonamenti della Fase a Orologio include un periodo di prelazione abbonati fino a domenica 11 febbraio, in cui gli abbonati LIGHT di Basket Torino potranno sottoscrivere il miniabbonamento con il diritto di confermare il proprio posto. Contemporaneamente alla prelazione abbonati, è aperta anche la vendita libera per i posti non in prelazione. La vendita libera proseguirà poi anche da lunedì 12 febbraio fino a domenica 18 febbraio, vigilia della prima partita in casa.

Dove acquistare i miniabbonamenti

I miniabbonamenti sono disponibili ora online su Vivaticket (https://www.vivaticket.com/it/ticket/reale-mutua-basket-torino-fase-a-orologio/229741) oppure presso le biglietterie di Basket Torino nei seguenti giorni e orari:

Sede di Basket Torino in Via Cervino 50, da mercoledì 7/2 a venerdì 9/2 dalle 14.00 alle 19.00 (gli orari della prossima settimana saranno comunicati prossimamente)

“The Playoffs by Atipici” in Via Roma 220 nei giorni e orari di apertura dello store

Agenzie Reale Mutua Castello e Santa Rita nei giorni e orari di apertura delle sedi

Prezzi

Curve: 62 euro (Over 65 & U25: 50 euro; Ridotto U14: 31 euro)

Distinti Blu: 75 euro (Over 65 & U25: 60 euro; Ridotto U14: 37,50 euro)

Tribuna Gialla: 105 euro (Over 65 & U25: 84 euro; Ridotto U14: 52,50 euro)

Parterre (nero e rosso): 150 euro

Prelazione abbonati “light”: come esercitare la prelazione online

In caso di acquisto online, gli abbonati “Light” che volessero procedere al rinnovo per la fase a orologio (confermando il proprio posto) potranno selezionare il miniabbonamento su Vivaticket, inserire il codice TLite che si trova sul retro della tessera d’abbonamento ed accedere direttamente al posto riservato.

Singola partita – Prezzi

Curve: 15 euro (Ridotto U14: 7,50 euro)

Distinti Blu: 18 euro (Ridotto U14: 9 euro)

Tribuna Gialla: 25 euro (Ridotto U14: 12,50 euro)

Parterre: 35 euro

Ufficio Stampa Basket Torino