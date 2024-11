Giornata contro la violenza sulle donne. L’impegno ISS, dalla formazione allo studio delle cicatrici sul Dna. E le indicazioni per le donne

Oltre 18.000 operatrici e operatori sanitari e sociosanitari nei 651 Pronto Soccorso italiani, e più di 2.000 professionisti e professioniste dei Servizi territoriali, sono stati raggiunti dai percorsi di formazione messi a punto dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) per prevenire e contrastare la violenza di genere.

I corsi, di formazione a distanza (FAD) e blended (che includono anche incontri in aula) sul tema della Prevenzione e del contrasto della violenza di genere attraverso le reti territoriali, sono stati promossi e finanziati dal Ministero della Salute a partire dal 2014.

L’obiettivo del progetto formativo: aumentare le capacità di individuazione, di diagnosi, di gestione e trattamento della violenza di genere, e di prevenire i casi di re-vittimizzazione.

La formazione del personale, uno strumento di contrasto alla violenza di genere

“Rilevare la violenza sulle donne che arrivano nei Pronto soccorso non è affatto un processo scontato, è necessario che il personale di salute abbia conoscenze, competenze e strumenti per farlo. Le donne che vivono situazioni di violenza sono di ogni età e appartengono a differenti contesti socio-culturali, spesso temono di rilevare quanto hanno subito per timore di ritorsioni da parte del maltrattante o di essere ritenute loro stesse, in qualche modo, responsabili della violenza, temono cioè quello che viene definito vittimizzazione secondaria”, afferma Anna Colucci, ricercatrice della UO RCF, l’Unità Operativa ricerca psico-socio-comportamentale, Comunicazione, Formazione dell’ISS.

Con #IpaziaCCM2021, dagli ospedali ai territori

Dopo i Pronto soccorso la formazione dell’ISS ha coinvolto, con il Progetto #IpaziaCCM2021 i Servizi territoriali di area sanitaria e socio-sanitaria, che rappresentano nodi cruciali della rete di prevenzione e contrasto della violenza ai quali possono accedere le donne e minori.

Hanno partecipato e completato il Corso FAD 2.346 professioniste e professionisti dei Servizi presenti nei territori. Sono stati formati presso l’ISS 23 facilitatrici e facilitatori della formazione, che hanno contribuito alla conduzione di 8 Corsi residenziali che si sono tenuti nei territori di attuazione del Progetto: Grosseto, Perugia, Matera, Lecce, Roma, Policoro (MT), Pordenone, Milano.

Quanto è stato raggiunto nei territori coinvolti nel progetto #IpaziaCCM2021, in una prospettiva futura potrebbe svilupparsi ulteriormente, coinvolgendo con percorsi formativi capillari l’intero territorio nazionale.

Il progetto Epi_We, avanti veloce: 70 donne hanno aderito al secondo step. In meno di un mese

La violenza lascia cicatrici molecolari sul Dna delle donne che la subiscono: capire fino a che punto queste modifiche si estendano all’interno del genoma delle vittime e quanto durano i loro effetti nel tempo potrebbe essere la chiave per mettere in atto una prevenzione di precisione.

È esattamente questo l’obiettivo della fase multicentrica del progetto Epi-We (Epigenetics for Women) che chiede la collaborazione di tutte le donne. L’iniziativa, insieme a un video realizzato per invitare le donne a partecipare attraverso la donazione di un campione biologico, è stata presentata il 25 ottobre nel corso di un convegno in Iss.

“Già 70 donne hanno risposto e aderito al progetto – dice Simona Gaudi coordinatrice di Epi-We ricercatrice del Dipartimento Ambiente e Salute di Iss – e alcune di loro si sono anche raccontate, hanno anche parzialmente descritto il tipo di violenza subita. Per noi, e per tutte le donne, è un grande risultato”.

Le indicazioni di ISS per le donne. Se sei vittima di violenza tu puoi

Andare al Pronto Soccorso se hai bisogno di cure mediche immediate e non procrastinabili. Il personale del PS saprà, oltre che curarti, indirizzarti verso un percorso di uscita dalla violenza.

Andare al Consultorio Familiare o in un centro antiviolenza. Il personale socio-sanitario potrà fornire indicazioni, supporto e aiuto.

Chiamare il numero gratuito 1522 attivo h24 oppure scaricare l’app1522

Utilizzare l’App YouPol per mettersi in contatto in tempo reale con la Polizia di Stato

Contattare il Telefono Verde AIDS e IST 800 861061 se hai subito violenza sessuale. Dalle 13.00 alle 18.00 in modo anonimo.

Telefonare al Numero Verde Antitratta, 800 290290 anonimo e attivo h24, in caso di sfruttamento lavorativo, economico, sessuale.

Telefonare al Numero di emergenza Infanzia 114 se sono coinvolti minori.

Telefonare al 112 senza rimandare, se hai subito un’aggressione o una minaccia fisica, se hai subito una violenza psicologica, se stai fuggendo con i figli (eviti una denuncia per sottrazione di minori), se il maltrattante possiede armi.

Istituto Superiore di Sanità