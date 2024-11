Luca Cianchetti è il nuovo leader con 209 (71 68 70, -7) colpi a un giro dal termine del Campionato Nazionale Open/Trofeo Franco Chimenti, dedicato allo storico Presidente della Federazione Italiana Golf da poco scomparso.

Sul percorso del Golf Nazionale (par 72), la Coverciano del golf a Sutri (VT), Cianchetti, 28enne modenese, ha rimontato dalla seconda posizione con un 70 (-2, sei birdie, due bogey, un doppio bogey) e affronterà il turno conclusivo con due colpi di vantaggio su Enrico Di Nitto, che difende il titolo (suo anche nel 2017) e che ha appena ottenuto la ‘carta, per il Challenge Tour 2025, e sul brillante amateur Filippo Ponzano, secondi con 211 (-5).

Nell’84ª edizione del prestigioso evento, che conclude l’Italian Pro Tour 2024, il circuito delle gare nazionali e internazionali organizzato dalla FIG, con il supporto dell’Official Advisor Infront Italy, ha ceduto Filippo Bergamaschi (a segno nel 2016) in vetta per 36 buche e ora quarto con 212 (-4), che tuttavia può ancora competere per il successo così come Michele Ortolani che lo affianca. Hanno chance, ma dovranno rendere al massimo, anche Flavio Michetti, sesto con 213 (-3), e Jacopo Vecchi Fossa, settimo con 214 (-2), che si è imposto nell’evento in due occasioni (2018, 2021). Difficile, invece, che possano rientrare Gregorio De Leo (il prossimo anno giocherà sul DP World Tour), Marco Florioli e il dilettante Matteo Cristoni, decimi con 217 (+1), così come Bruno Frontero (am), ottavo con 215 (-1), e Giovanni Manzoni, nono con 216 (par), che li precedono.

Nell’ultimo giro i 42 pro rimasti in corsa dopo il taglio (insieme a 13 dilettanti) si contenderanno il montepremi di 50.000 euro con prima moneta di 7.250 euro.

L’intervista – Luca Cianchetti

28enne modenese, pro dal 2017, con tre successi sull’Alps Tour e uno nel Campionato PGAI, ha dichiarato: “Non è stata una giornata facile a causa delle condizioni meteo avverse di pioggia e vento che hanno condizionato il gioco. Sono comunque molto soddisfatto della mia prestazione. Peccato per il doppio bogey alla 17ª buca che non mi ha permesso di allungare ulteriormente in classifica. Nel round finale non voglio fare calcoli. Cercherò di dare il massimo e vedremo chi sarà a trionfare“.

Ingresso libero per il pubblico – Anche nell’ultima giornata di gara l’ingresso per il pubblico sarà gratuito.

Il Golf Nazionale – Il tracciato del Golf Nazionale, disegnato dagli architetti George e Jim Fazio e David Mezzacane, si dipana in un suggestivo scenario naturale, tra boschi e querce secolari. Di eccellente caratura tecnica e qualitativa, ha ospitato tante manifestazioni di prestigio tra le quali la World Cup nel 1991, il Campionato Europeo Dilettanti nel 1992 e nel settembre 2023 la Junior Ryder Cup, prologo alla Ryder Cup di Roma.

Il Golf Nazionale, che ha ricevuto l’incondizionato elogio da parte di tutti i concorrenti, è anche la sede del Centro Tecnico Federale, base operativa per tutte le figure professionali legate alla disciplina. Il circolo ha sposato i principi dell’ecosostenibilità con il manto erboso costituito da una Bermuda Grass di nuova generazione che si adatta bene al clima del bacino del Mediterraneo e consente di superare nel modo migliore inverni molto rigidi.

I Partner – L’Italian Pro Tour 2024 ha il supporto di Fideuram Intesa SanPaolo Private Banking (Official Bank); Kappa (Technical Supplier); Rinascente (Official Sponsor); Poste Assicura (Official Supplier); Chronogolf by Lightspeed (Official Supplier); Corriere dello Sport e Tuttosport (Media Partner). Official advisor: Infront Italy.