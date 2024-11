Martedì 26 novembre alle 19, presso la Biblioteca Archimede, le amministrazioni pubbliche e gli esperti del settore si interrogano sulle soluzioni innovative e sperimentali in tema di verde pubblico.

La gestione e la progettazione del verde urbano è un’attività che richiede mediazione tra esigenze urbanistiche, sociali e quelle legate propriamente all’ecosistema urbano.

Lo sfalcio differenziato di prati e aiuole, le Nature-Based-Solution per favorire la biodiversità, la scelta di nuove specie arboree e arbustive per i viali sono pratiche innovative che si sperimentano, non senza polemiche, nel verde pubblico di diverse città italiane ed europee.

Per affrontare questo tema così delicato il comune di Settimo Torinese, in collaborazione con il Festival del Verde di Torino, e area metropolitana, ha organizzato martedì 26 novembre alle ore 19 presso la Sala Levi della Biblioteca Civica Multimediale Archimede (Piazza Campidoglio 50, Settimo Torinese), una conferenza dal titolo “Verde pubblico, buone pratiche e casi studio. La gestione dell’ecosistema urbano in equilibrio tra bisogni dei cittadini e nuove sfide ecologiche”.

Il convegno si svilupperà in due diversi momenti

Nella prima parte saranno approfondite le ultime evoluzioni nella gestione e cura del verde urbano, grazie all’intervento della Professoressa Consolata Siniscalco, direttrice dell’Orto botanico dell’Università di Torino, di Bianca Maria Rinaldi, docente di architettura del paesaggio al Politecnico di Torino e Marina Vitale, presidente dell’AIAPP Sez. Piemonte-Valle d’Aosta.

La seconda parte dell’incontro sarà invece dedicata alla presentazione di case history specifiche su pratiche sperimentali e innovative di quattro comuni italiani.

A cominciare dai padroni di casa, il Comune di Settimo Torinese, con l’intervento dell’Assessore ai lavori pubblici Alessandro Raso. Altre testimonianze arriveranno da Oriana Ruzzini, Assessora alla transizione ecologica del Comune di Bergamo, Elisabetta Franzoni, Assessora all’ambiente del Comune di Novara e Matteo Cavallone, Sindaco di Collegno.

A moderare l’incontro Fabio Marzano, giornalista e tra gli ideatori del Festival del Verde

Molte delle strategie e delle scelte in materia di verde urbano sono dettate anche dagli effetti del cambiamento climatico che si è reso evidente con eventi eccezionali negli ultimi dieci anni legati a raffiche di vento particolarmente intense, picchi di calore diurno e notturno, inquinamento atmosferico. Il verde pubblico può diventare anche una piattaforma per invitare la cittadinanza a partecipare a questo patrimonio naturale conoscendo meglio l’ecosistema urbano.

«La gestione del verde nelle nostre città sta cambiando, per motivi climatici ed economici – interviene l’assessore all’ambiente del Comune di Settimo Alessandro Raso – Conciliare esigenze di decoro, tutela della biodiversità e sempre più scarsa disponibilità di risorse degli enti locali è una sfida complessa che poggia su un equilibrio precario. Confrontarci con gli esperti e condividere buone pratiche è un modo per provare a innovare la gestione dei nostri territori».