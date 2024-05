Azzurri agli Europei Outdoor per la Qualificazione Olimpica

Pochi giorni al via del primo grande appuntamento della stagione all’aperto valido per i Campionati Europei Outdoor e soprattutto per la Qualificazione Olimpica Continentale per i Giochi di Parigi 2024.

L’appuntamento è ad Essen, in Germania, dove sabato 4 maggio si svolgerà anche il Congresso World Archery Europe che vedrà il rinnovo di diverse cariche dirigenziali che non interessano però il Presidente Fitarco e WAE, Mario Scarzella, e la Segretaria Generale Alessandra Colasante, il cui mandato internazionale scade tra tre anni.

Qualificazione Olimpica Individuale

Gli azzurri proveranno in terra tedesca a qualificarsi per le prossime Olimpiadi di Parigi per cui la Nazionale fino a oggi ha conquistato un pass nell’individuale femminile grazie a Chiara Rebagliati ai Giochi Europei 2023. Prima della rassegna continentale, il 5 e il 6 maggio, ci sarà infatti il torneo di qualificazione individuale a cui parteciperanno per l’Italia i tre arcieri selezionati per la gara maschile: Mauro Nespoli, Alessandro Paoli e Federico Musolesi partiranno domani per la Germania e avranno la possibilità di ottenere un posto tra i due disponibili nel maschile. Nel primo giorno di competizione verranno tirate le 72 frecce di ranking round a cui seguiranno gli scontri diretti fino agli ottavi di finale; il 6 maggio invece ci saranno quarti, semifinali e finali che assegneranno le due carte valide per i Giochi.

Qualificazione Olimpica a Squadre

Per quello che riguarda la qualificazione olimpica a squadre c’è un solo posto disponibile sia per gli uomini che per le donne, che verranno messi in palio attraverso la competizione a squadre valida anche per i titoli europei. In questo caso l’Italia parteciperà in entrambe le gare con la possibilità di ottenere i tre pass maschili e i tre femminili per arrivare alle Olimpiadi al gran completo. L’Europeo inizierà martedì 8 maggio con il ranking round che stabilisce il tabellone degli scontri diretti e mercoledì 9 maggio si disputeranno subito le eliminatorie a squadre fino alle semifinali. La competizione si concluderà domenica 12 maggio con le finali a squadre dell’arco olimpico, decisive per staccare il biglietto per la Francia.

I convocati ai Calmpionati Europei Outdoor

Nell’arco olimpico maschile sono stati convocati Federico Musolesi (Aeronautica Militare), Mauro Nespoli (Aeronautica Militare) e Alessandro Paoli (Fiamme Azzurre), nel femminile la chiamata è arrivata per il terzetto delle Fiamme Oro formato da Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Chiara Rebagliati.

Sei anche gli arcieri che parteciperanno nel compound con la selezione maschile che sarà formata da Marco Bruno (Fiamme Azzurre), Federico Pagnoni (Arcieri Città Di Terni) e Michea Godano (Arcieri Tigullio) e quella femminile che vedrà al via Andrea Nicole Moccia (Arcieri del Torresin), Elisa Roner (Fiamme Gialle) e Marcella Tonioli (Arcieri Montalcino) con le ultime due che arrivano alla rassegna dopo l’ottimo argento a squadre conquistato in Coppa del Mondo a Shanghai.

Lo staff che seguirà gli azzurri agli Europei sarà composto dal Capo Delegazione Elena Forte, dal Direttore Tecnico dell’Olimpico Giorgio Botto, dai tecnici dell’olimpico Matteo Bisiani e Amedeo Tonelli, dal tecnico del compound Andrea Falcinelli, dal fisioterapista Francesco Berardi e dallo psicologo Manolo Cattari.