Stagione 2025 della IFL, riparte l’avventura per i Giaguari Torino

Stagione 2025 della Italian Football League

Domenica 16 febbraio riprende il grande spettacolo della IFL con i Giaguari Torino impegnati al Totta di Borgaretto contro i Lazio Marines, con il kickoff previsto per le ore 14:30.

La nuova Stagione 2025 della IFL parte con tante novità, a cominciare dal numero di squadre partecipanti: ben 12. Alle nove dello scorso anno, infatti, si sono aggiunte Aquile Ferrara, Lions Bergamo e Pirates Albisola Superiore, che promettono di dare battaglia fin da subito, rendendo, così, il campionato il più incerto degli ultimi anni.

Le dodici squadre sono divise in due gironi da sei e disputeranno partite di andata e ritorno contro le squadre del proprio girone. Non sono previsto interdivisionali e la prima occasione di sfidare una squadra dell’altro girone verrà solo nei playoff, che prevedono l’ingresso di sei squadre. Le prime classificate di ogni girone accederanno direttamente alle semifinali, mentre le due seconde classificate ospiteranno la terza classificata dell’altro girone per conquistarsi l’accesso alla semifinale.

Le due seste classificate si sfideranno in un play out per decidere chi verrà retrocessa in IFL 2.

L’Italian Bowl verrà nuovamente disputato negli U.S.A. a Toledo (Ohio), come già successo nel 2023. il 28 giugno prossimo.

Tre mesi e mezzo di regular season, tra metà febbraio e fine maggio, vedranno le squadre affrontare dieci partite a testa, due in più rispetto alla scorsa stagione.

Un campionato più lungo, molte avversari in più, maggiore equilibrio, queste i principali ostacoli che i Giaguari Torino (e le altre squadre) dovranno superare in questa stagione.

Assieme ai Giaguari, nel girone troviamo le Aquile Ferrara, i Guelfi Firenze, i Lazio Marines, i Pirates Albisola Superiore e gli Skorpions Varese. Non deve ingannare l’inserimento di due neopromosse nel girone dei Giaguari: sia Pirates che Aquile hanno condotto una campagna acquisti molto aggressiva ed arrivano all’inizio della stagione ben agguerrite e determinate a non fare da squadra materasso, e saranno sicuramente un osso durissimo per tutti. I Guelfi vice campioni e gli Skorpions, che lo scorso anno sembravano lanciatissimi verso al finale, negata solo dall’inaspettata sconfitta in semifinale dopo una perfect regular season, garantiscono un livello di competizione piuttosto alto. Infine i Lazio Marines, che lo scorso anno negarono ai Giaguari l’accesso ai playoff vincendo lo scontro diretto, sono sicuramente un0altra compagine da cui ben guardarsi.

Proprio i Lazio Marines saranno il primo avversario dei Giaguari domenica prossima, e sarà importantissimo partire con il piede giusto per cementare e consolidare l’entusiasmo e l’ottimismo che si respira in casa Giaguari in queste ultime settimane di allenamenti.

Molte le novità tra i torinesi sia in campo che in sideline. Oltre al folto gruppo di giocatori “fatti in casa” a cui si sono aggiunti anche alcuni interessanti prospetti freschi vincitori del campionato Under 18, i Giaguari hanno confermato anche per questa stagione sia il linebacker Enzo Mensah che il defensive lineman Albert Bottey, mentre in attacco è stato nuovamente ingaggiato il wide receiver/tight end Till Pirtle, arrivato lo scorso anno a metà stagione e che quest’anno è determinato a dare il suo contributo fin dall’inizio del campionato.

Tra gli italiani, sono molto interessanti gli innesti del ricevitore Luciano Giuliani, in arrivo dai Navy Seals Bari ma con esperienza nei Seamen in ELF ed in nazionale, e di Giovanni La Rocca, running back vincitore del Silver Bowl 2024 con i Vipers Modena. In prestito dai Reapers ci sarà anche l’uomo di linea Simone Bonnot, e dai Guelfi Firenze il ricevitore Duccio Migliorini.

Per quanto riguarda il settore import, i Giaguari si affideranno ad un quarterback americano, e la scelta è caduta su Evan Lewandowski, proveniente da Wisconsin-Whitewater e con un anno di esperienza in Arena Football League con gli Albany Firebirds. Per la difesa la scelta è caduta sul defensive back Tavion McCarthy, che ha al suo attivo quattro anni a Northern Michigan (Div 2) e l’ultim anno di college a Mercer (FCS).

In sideline, invece, ci sarà il nuovo coach Kurt Ramler, che sarà anche l’offensive coordinator, coadiuvato, oltre ai veterani italiani Lazzaretto, Cugusi, Rigazzi, Gerbino e Faustino, dal finlandese Juha Hakala (Defensoive coordinator e linebackers), Stefano Antoni (Defensive Backs) e dal bulgaro Atahan Apti (running backs).

Stagione 2025 IFL: le parole dei protagonisti

Kurt Ramler – Head Coach

“Le nostre aspettative per questa stagione sono di migliorare settimana dopo settimana e spero che i ragazzi abbiano un’esperienza positiva, riescano a lavorare al massimo delle loro possibilità per formare una grande squadra. Credo che abbiamo fatto un’ottima preseason in termini di preparazione, ma scopriremo solo sul campo quanto siamo pronti per la prima partita. Abbiamo lavorato bene ed avremo l’opportunità di mostrare quello di cui siamo capaci fin dalla prima partita“.

Juha Hakala – Defensive Coordinator

“Veniamo da un ottimo periodo di preparazione per la stagione e credo che saremo competitivi. Vedo un team affamato, molto giovane ed i ragazzi sono vogliosi di imparare e migliorarsi ogni giorno. Sono molto soddisfatto di quanto fatto finora. Ovviamente la lega è piena di team di talento e ci aspettano molte sfide impegnative, ma è proprio questo quello per cui giochiamo. Non vedo l’ora di incontrare i Lazio Marines, che ho allenato qualche anno fa. Sarà bello affrontarli proprio ad inizio campionato e sarà una partita speciale, per me. Ci sono ancora molti coach e giocatori del periodo in cui ho allenato da loro e sarà molto bello rivederli“.

Evan Lewandowski – Quarterback

“Ciò che mi aspetto dalla stagione, senza stare a guardare troppo in là nel tempo, è di migliorare ad ogni partita e ad ogni allenamento. I compagni di squadra sono fantastici, molto presenti, cercano in ogni modo di farmi sentire a mio agio visto che per me è tutto nuovo e così diverso dagli U.S.A. La parte migliore è vedere questi ragazzi che vengono ad allenamento e giocano solo per passione, ed è la cosa più bella di tutte.

La lega è piena di quarterback provenienti da College famosi o che hanno già giocato qui e fatto bene, ma mi preoccupo solo di me stesso e l’unica cosa che mi interessa è quella di mettere in campo il meglio di me stesso per i miei compagni di squadra“.

Till Pirtle – Wide Receiver/Tight End

“L’anno scorso sono arrivato a stagione iniziata, e non ho visto come la squadra si fosse preparata per la stagione, per cui non posso dire molto, ma quest’anno la preparazione è stata ottima, la squadra ha creato un ottimo gruppo ben affiatato e coach Kurt è un grande coach. Credo che sarà una bella stagione, decisamente migliore di quella scorsa, e speriamo di poter competere per i playoff. L’anno scorso abbiamo affrontato i Marines in una partita cruciale, ma non eravamo preparati. Quest’anno è completamente diverso e ci siamo preparati a dovere per poter vincere questa partita“.

Tavion McCarthy – Defensive Back

“Le mie aspettative per la stagione sono di lavorare duro tutti assieme, superare le avversità che incontreremo e metterci in condizione di vincere quando ne abbiamo la possibilità e mettere tutti noi stessi in ogni azione. La squadra è molto buona, si è sviluppato un ottimo spirito di squadra ed ognuno è focalizzato e preparato per affrontare nella maniera adeguata qualsiasi cosa a cui andremo incontro in campo.La cosa fondamentale è procedere un passo alla volta, un’azione alla volta, una partita alla volta, preoccupandoci di fare bene quello che sappiamo fare e pensando solo a noi stessi e dare sempre tutto quello che abbiamo: è la sola via giusta per arrivare a vincere“.