Sestriere – A Sestriere fioccano i tricolori nello sci e in snowboard. Ancora un trionfo per Gregorio Bernardi, giovane talento di Sestriere che sta scalando le classifiche nello Sci Alpino. L’atleta del Gruppo Sportivo Fiamme Gialle, cresciuto agonisticamente tra le file dello Sci Club Sestriere, ad un mese di distanza dal titolo italiano Giovani in Discesa a La Thuile, lunedì 25 marzo, ha concesso il bis aggiudicandosi anche quello del Super-G sulle piste di Pila nella gara organizzata dallo Sci Club Aosta. Gregorio ha chiuso in 1’,24”10/100 precedendo per 46/100 Francesco Riccardo Zucchini e Marco Abbruzzese, staccato di 52/100.

Matilde Lorenzi è campionessa italiana assoluta e giovani di SuperG. Il doppio titolo tricolore per l’atleta di Sestriere cresciuta nello Sci Club Sestriere e portacolori del Centro Sportivo Esercito, è arrivato in Val Sarentino, provincia di Bolzano, al termine di un Super-G che l’ha vista mettersi al collo anche la medaglia d’oro dei Campionati Ital iani Giovani.

Un ulteriore titolo per i tricolori di Sestriere è arrivato dal giovanissimo Rocco Craviotto (Sci Club Sansicario), primo classificato a Cervinia nel Campionato Italiano Snowboard nella prova di Gigante categoria Cuccioli. Rocco, classe 2014, al debutto nella categoria cuccioli dove si misura con atleti più grandi di un anno di lui, è anche vice campione italiano nello Snowboardcross.

“Siamo veramente contenti dei risultati ottenuti dai nostri ragazzi che arrivano grazie al sacrificio degli atleti, delle famiglie, degli sci club ed anche dalla partecipazione economica nel sostenere le spese e nella gestione delle piste per gli allenamenti del Comune di Sestriere d’intesa con Vialattea” – ha dichiarato, a nome di tutta l’amministrazione, il Sindaco di Sestriere Gianni Poncet.

Comune di Sestriere