PGA Tour: Francesco Molinari al Farmers Insurance Open

Il PGA Tour resta in California dove è in programma il Farmers Insurance Open (24-27 gennaio) a cui prende parte Francesco Molinari, che torna sui green statunitensi dopo la precedente apparizione a novembre nel RSM Classic.

Sui percorsi del Torrey Pines GC (South Course e North Course), a San Diego in California, difende il titolo Max Homa, 33enne di Burbank (California), numero sette mondiale, con sei successi sul circuito, uno sul DP World Tour e due sul Korn Ferry Tour. Nel field vi sono numerosi concorrenti che possono impedirgli il bis e, in particolare, gli altri sette giocatori tra i top 20 del World Ranking: Xander Schauffele (n. 5), Patrick Cantlay (n. 6), Collin Morikawa (n. 12), Keegan Bradley (n. 13), l’austriaco Sepp Straka (n .17), l’australiano Jason Day (n. 18, due volte a segno nel 2015 e 2018) e Sahith Theegala (n. 19).

In grado di concorrere allo spettacolo anche Tony Finau, Will Zalatoris, Gary Woodland, lo svedese Ludvig Aberg, il giapponese Hideki Matsuyama e numerosi atleti che giocano sul DP World Tour tra i quali ricordiamo lo scozzese Robert MacIntyre, il polacco Adrian Meronk e i francesi Matthieu Pavon e Victor Perez.

Nel torneo, nato nel 1952 e giunto alla 72ª edizione dopo aver cambiato nome diverse volte, oltre a Homa e a Day, saranno al via altri cinque past winner: Luke List (2022), l’inglese Justin Rose (2019), Brandt Snedeker (2012, 2016), Scott Stallings (2014) e Nick Watney (2009). Recordman di vittorie Tiger Woods, con sette, di cui quattro consecutive, seguito da Phil Mickelson con tre.

Francesco Molinari, dopo un inizio di 2024 sul tour continentale in cui spicca il quinto posto nel Dubai Invitational, rientra sul circuito americano con l’obiettivo di continuare il percorso intrapreso per tornare ai suoi alti livelli qualitativi. Il montepremi è di 9.000.000 di dollari con prima moneta di 1.620.000 dollari.

Ufficio Stampa Federgolf