Ippica e ciclismo, due mondi molto più vicino di quello che si possa immaginare. Lo scopriremo ancora una volta giovedì 21 marzo dalle 20,30 all’ippodromo di Vinovo. Una serata, con ingresso libero, per celebrare uno dei grandi eventi sportivi del 2024, il passaggio del Tour de France anche da Vinovo il prossimo 1° luglio.

“Vinovo, la terra dei sogni tra zoccoli e pedali, eroi e imprese del G.P. Costa Azzurra di trotto, del Giro d’Italia e del Tour de France di ciclismo”. É questo il fil rouge della serata, pensato da Giorgio e Paolo Viberti che saranno i mattatori dell’incontro. Racconteranno il loro amore per le due ruote dall’alto della loro lunga esperienza al seguito di decine di corse a tappe internazionali e la loro immensa passione per il trotto. Sono stati infatti proprietari, ma anche driver-giornalisti e adesso restano grandissimi conoscitori di questo mondo.

Da giornalisti di Tuttosport e La Stampa, i gemelli Viberti hanno avuto la possibilità di convivere con i più grandi campioni di ciclismo degli ultimi decenni. Come scrittori di sport e appassionati di ippica tireranno fuori dal loro immenso archivio storie, dati e aneddoti che sapranno appassionare tutti i presenti.

Una serata organizzata all’Ippodromo di Vinovo perché sono tante le similitudini tra una corsa in bici e una sul sulky di un trottatore. Ma soprattutto perché il Comune di Vinovo, quest’anno, sarà attraversato da una delle tappe del Tour de France e l’amministrazione comunale vuole giustamente celebrare l’Evento. La serata “tra zoccoli e pedali” del 21 marzo all’ippodromo di Vinovo sarà solo il primo appuntamento di una lunga serie, a 100 giorni dalla partenza dell’edizione 2024 del Tour. Non a caso quella sera si illumineranno di giallo la Mole Antonelliana a Torino e i punti più significativi di Vinovo.

Il programma continuerà poi con due serate sempre dedicate al ciclismo ad aprile. Martedì 23 aprile con Faustino, figli del Campionissimo al Castello della Rovere, e ancora a maggio, per chiudere con una intera settimana a fine giugno nella quale Vinovo ospiterà tantissime iniziative dedicate alla grande corsa ciclistica in giallo. Una serie di manifestazioni, tutte gratuite, che coinvolgeranno adulti e bambini, appassionati e neofiti. Sul sito del Comune di Vinovo e su quello dell’Ippodromo di Vinovo troverete news e la comunicazione degli eventi che saranno anche pubblicizzati via social media.

Ufficio Stampa Ippodromo di Vinovo