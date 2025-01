Troppo Conegliano per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76

Al PalaVerde di Villorba la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 cede 3-0 alle pluricampionesse della Prosecco Doc Imoco Conegliano che si confermano imbattute e a punteggio pieno.

Il risultato con parziali a 18, 19 e 17 non ammette repliche nonostante la buona prova delle biancoblù che però nulla possono contro una Conegliano che gioca benissimo, mette in campo tutta la sua forza e non concede nulla.

I primi due set hanno uno sviluppo simile, con le padrone di casa che prendono subito un buon margine e nella seconda parte lo gestiscono senza problemi. Nel terzo set Chieri riesce invece a tenere il punteggio in bilico fino al 14-13, poi Conegliano scappa via e non c’è più storia.

La top scorer è Haak (18 punti), mentre il premio di MVP va a Fahr che sigla 14 punti con 5 muri e l’80% in attacco. Due le biancoblù in doppia cifra: Gicquel (14) e Skinner (10).

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Reale Mutua Fenera Chieri ’76 3-0 (25-18; 25-19; 25-17)

Prosecco Doc Imoco Conegliano: Wolosz, Haak 18, Chicichella 6, Fahr 14, Gabi 8, Lanier 12; De Gennaro (L); Seki, Lubian 2, Adigwe 1. N. e. Zhu, Eckl, Lukasik, Bardaro (2L). All. Santarelli; 2° Barbato.

Reale Mutua Fenera Chieri ’76: Van Aalen, Gicquel 14, Zakchaiou 2, Gray 8, Skinner 10, Omoruyi 2; Spirito (L); Guiducci, Anthouli 2, Buijs 2, Alberti 1, Rolando. N. e. Lyasko, Bednarek (2L). All. Bregoli; 2° Rostagno.

Arbitri: Cerra e Chiriatti.

Note: presenti 5344 spettatori. Durata set: 23′, 28′, 24′. Errori in battuta: 10-9. Ace: 5-3. Ricezione positiva: 60%-48%. Ricezione perfetta: 43%-38%. Positività in attacco: 52%-38%. Errori in attacco: 3-2. Muri vincenti: 11-4.

MVP: Fahr.

La cronaca

Primo set – Sul 2-2 c’è il primo break della partita a favore di Conegliano che sale a 6-3 costringendo Bregoli a chiamare time-out. Al rientro in campo Skinner torna a muovere il punteggio chierese ma con Fahr e Gabi le padrone di casa riprendono subito in mano il gioco (10-5). Dopo il 13-6 di Fahr il distacco si stabilizza nell’ordine dei sette/otto punti. Sul 17-10 gli ingressi di Guiducci e Anthouli per mezza rotazione non spezzano il ritmo alla pantere che senza grandi problemi chiudono 25-18 al secondo set-point con Haak dopo che Zakchaiou ne annulla uno.

Secondo set – Conegliano riparte forte portandosi in fretta sul 7-2 (Lanier). Bregoli prova a mischiare le carte inserendo prima Guiducci, Anthouli e Buijs, poi anche Alberti. Dopo il rientro di Van Aalen e Gicquel (10-5) la squadra di Santarelli scappa a 14-5 con Haak, Gabi e Fahr. Toccato il passivo massimo sul 19-9 (ace di Haak) Chieri recupera qualche punto con Skinner risalendo a 21-15. Il muro di Fahr dà a Conegliano otto palle set (24-16). Buijs con un mani-out e Gicquel con due ace ne annullano tre, quindi Gicquel serve lungo e la frazione termina 25-19.

Terzo set – Buijs e Alberti vengono confermate nel sestetto biancoblù. Dopo un avvio di nuovo favorevole a Conegliano (5-2) Chieri torna a contatto con Skinner (5-4). Segue una lunga fase di punto a punto in cui le ragazze di Bregoli sfiorano più volte la parità fermandosi però sempre a una lunghezza. Sul 14-13 l’attacco di Chirichella apre una seconda parte di set di merca veneta. Conegliano con Fahr, Gabi e Haak scappa a 19-14, poi non si fa più avvicinare. Sul 23-15 il muro di Haak dà alle padrone di casa svariate palle match. La prima se ne va su servizio lungo di Lubian. Nello scambio successivo Lanier mette a terra il pallone del 25-17.

Il commento

Giulio Cesare Bregoli: «Sul piano dell’atteggiamento non ho nulla da rimproverare alle ragazze. Quel che dobbiamo cercare di fase è essere più aggressive tecnicamente, rischiare e spingere di più in battuta anche a costo di pagare qualcosa negli errori. Se loro giocano con palla in mano diventa complicato fermarle. Chiaro che bisogna fare anche i complimenti a Conegliano che ha giocato alla grande senza lasciarci niente».