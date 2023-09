20° Sagra del Torcetto, Grissino e Toma di Lanzo

In bus a Lanzo per la Sagra del torcetto, del grissino e della toma

Dal 22 al 24 settembre torna a Lanzo Torinese la Sagra del torcetto, del grissino e della toma per celebrare tre prodotti di eccellenza che ben rappresentano l’intero territorio delle Valli di Lanzo.

La manifestazione giunge quest’anno alla diciassettesima edizione, è organizzata dalla Pro Loco di Lanzo con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e ha l’obiettivo di promuovere il territorio in ogni suo aspetto: storico, culturale, enogastronomico e turistico.

Con uno sguardo alla sostenibilità, la Città metropolitana di Torino che patrocina l’iniziativa, mette a disposizione, nella giornata di domenica 24 settembre, un bus navetta gratuito nell’ambito del PUMS, il piano urbano della mobilità sostenibile previsto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per rendere la mobilità più veloce, più sicura e meno inquinante.

La navetta partirà da Torino (stazione di Porta Susa) alle 9,30 e ripartirà da Lanzo (via Frasca, Movicentro) alle 18,30. Per prenotarla e per informazioni si può contattare l’Ufficio del turismo di Lanzo al numero telefonico 0123.28080 (orari: giovedì 9-13, venerdì 9-13 e 14-18, sabato 9-12,30) o via mail all’indirizzo utvallidilanzo@libero.it.

La Sagra prenderà il via nel pomeriggio di venerdì 22 settembre con l’inaugurazione ufficiale e si svolgerà nelle caratteristiche vie e piazze cittadine; per l’intero weekend il borgo storico, crocevia e portale d’accesso delle Valli di Lanzo, sarà animato da gruppi storici e rievocazioni medioevali, non mancheranno padiglioni e stand gastronomici, dimostrazioni pratiche di cultura e produzione sul posto dei prodotti tipici, spettacoli, concerti, visite guidate e passeggiate animate alla scoperta delle leggende del borgo medievale e delle bellezze naturalistiche del parco del Ponte del Diavolo in collaborazione con molte associazioni locali.

Il programma dettagliato è disponibile qui.

Aggiornamenti anche sulla pagina Facebook Pro Loco Lanzo Torinese.

CS: Città metropolitana di Torino