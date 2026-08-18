BEA Chieri, Serie C Nazionale: Emilio De Santis confermato sotto le plance

Arrivato in corsa nella passata stagione per rinforzare il roster dei Leopardi in un momento di estrema difficoltà, da subito si è dimostrato un giocatore duttile e dalle grandi doti tecniche e tattiche. Con queste premesse, non si può che continuare insieme: Emilio De Santis vestirà ancora la maglia della Prima Squadra di BEA Chieri per l’annata 2026-2027.

Ala classe 2000 dalle spiccate doti fisiche e con solidi fondamentali, De Santis è un lungo moderno, capace dall’alto dei suoi 198 centimetri di aprire il campo ma allo stesso tempo far valere la propria fisicità nel pitturato, abbinando queste doti ad un’ottima comprensione del gioco.

Aveva già fatto parte delle fila degli Arancioni per poche settimane nella stagione 2022-2023, prima che problemi personali lo costringessero allo stop. Da qui, esperienze in Serie B Interregionale con Amatori Basket Savigliano e in Serie C Interregionale con Granda College Cuneo, dove si è sempre dimostrato un giocatore duttile e capace di avere un impatto su importante su entrambe le metà campo.

Gli inizi del suo percorso erano stati nel Settore Giovanile dell’allora PMS Moncalieri. Nel 2017 l’esordio nei campionati seniores come aggregato alla Serie B moncalierese e, stagione dopo stagione, con sempre più spazio con i torinesi di Kolbe, trascinata ai play-off da De Santis nell’annata 2021-2022 chiusa a oltre 9 punti di media. Kolbe ritrovato, questa volta in DR2, all’inizio di questa stagione sportiva, prima del ritorno a Chieri nello scorso Febbraio.

Il commento del DS Stefano Piccionne

“Anche nelle difficoltà della scorsa stagione, Emilio ha sempre saputo dare il suo contributo in modo tangibile. Per questo, siamo partiti anche da lui per costruire il roster della nuova stagione. Siamo molto soddisfatti del suo atteggiamento e delle sue prestazioni, apprezziamo la sua serietà e il suo impegno sotto ogni punto di vista. Lui e Drame sono sinonimo di qualità per il nostro reparto lunghi”.

Le prime parole di De Santis dopo il rinnovo con BEA Chieri

“Sono molto contento di continuare la mia avventura da giocatore con BEA. Nonostante la conclusione amara della scorsa stagione, sono fiducioso per il futuro e per il nuovo gruppo: non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi e tornare al PalaGialdo!”.