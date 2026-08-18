Lucia Astori torna alla Lilt Virtus Alessandria Pallavolo

Più che un nuovo arrivo, è un gradito ritorno quello di Lucia Astori alla Lilt Virtus Alessandria Pallavolo. La palleggiatrice classe 2005 torna a vestire i colori della Società alessandrina e, soprattutto, torna in campo dopo un breve periodo lontano dalla palla giocata.

Per completare il roster della nuova Prima Divisione lo staff tecnico era alla ricerca di una palleggiatrice capace di portare esperienza nella gestione del gioco e, allo stesso tempo, di inserirsi rapidamente negli equilibri di un gruppo già in buona parte consolidato.

Da qui la scelta di puntare su Lucia: una giocatrice conosciuta e apprezzata, che proprio di questo gruppo ha già fatto parte e che è stata fortemente voluta sia dallo staff tecnico sia dalla Società. Temperamento, determinazione e capacità di variare le soluzioni offensive sono le caratteristiche che Astori porterà nuovamente alla Virtus in un ruolo fondamentale per lo sviluppo del gioco della squadra.

“Avevamo un’esigenza precisa per completare il roster: inserire una palleggiatrice che ci portasse esperienza e che fosse in grado di entrare immediatamente nei meccanismi del gruppo – commenta il Presidente Riccardo Romaniello – Lucia risponde perfettamente a quello che stavamo cercando. E, soprattutto, chi meglio di lei? Conosce già la Virtus e conosce molte delle ragazze con cui tornerà a giocare, perché di questo gruppo ha già fatto parte. Siamo molto contenti che abbia deciso di rimettersi in gioco e di farlo nuovamente con i nostri colori”

Lucia Astori andrà così a completare il reparto delle palleggiatrici insieme a Melissa Vaccari, formando una coppia sulla quale la Virtus punta molto per la prossima stagione.

“Lucia e Melissa hanno caratteristiche ed esperienze differenti e crediamo possano comnpletarsi molto bene. Avremo – affermano in Società – da una parte l’esperienza di Lucia e dall’altra una giocatrice giovane sulla quale crediamo molto: due soluzioni importanti per un ruolo dal quale passerà inevitabilmente buona parte della nostra stagione”

Per Lucia Astori si apre così un nuovo capitolo con una maglia che conosce già: un ritorno alla Virtus e, soprattutto, un ritorno sotto rete.