Di derby in derby, dopo il vittorioso debutto casalingo di domenica scorsa contro Novara, per la prima trasferta della stagione la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 lancia la sfida a un’altra delle squadre piemontesi della Serie A1 Tigotà: l’Honda Olivero Cuneo. L’appuntamento è per domenica 13 ottobre al Palazzo dello Sport di Cuneo, con fischio d’inizio alle ore 17.

Nel primo turno di campionato le due squadre hanno ottenuto risultati di segno opposto. Cuneo ha avuto la peggio 3-0 con Scandicci e alla prima uscita davanti al proprio pubblico punta a un immediato riscatto. Chieri cercherà di dare continuità al successo contro Novara conquistando punti anche in trasferta.

Si tratta del diciottesimo derby fra i due club che fra A2 e A1 si affrontano ininterrottamente dalla stagione 2017/2018, con un bilancio di dieci vittorie a sette a favore delle biancoblù che si sono aggiudicate entrambi le partite della passata stagione.

Quattro gli ex. Fra le chieresi tre giocatrici hanno difeso in passato i colori cuneesi: Lucille Gicquel, Ilaria Spirito e Katerina Zakchaiou. Dello staff di Cuneo c’è invece il viceallenatore Emanuele Aime, assistente delle statistiche di Chieri dal 2017 al 2022.

Alla vigilia della gara a fare il punto in casa Reale Mutua Fenera Chieri ’76 è il direttore sportivo Max Gallo: «Con Novara abbiamo iniziato bene il campionato, giocando una partita di inizio stagione con degli alti e bassi, ma i set che abbiamo vinto li abbiamo fatti in modo molto positivo. Sicuramente è una buona iniezione di fiducia per quello che stiamo facendo in allenamento in settimana. Adesso ci aspetta una trasferta molto insidiosa. Cuneo è una squadra rinnovata ma con ottime individualità, quindi una gara da affrontare assolutamente con la giusta attenzione e la massima determinazione per poter pensare a un successo».