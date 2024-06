Al via il meeting di atletica a Sestriere

Il fascino della grande atletica torna ad ammaliare il Sestriere con un meeting di atletica internazionale che mancava, nella sua formula completa, da ormai 28 anni: era infatti il 1996 quando si tenne l’ultimo grande meeting al Colle.

Sestriere è pronta ad accogliere il prestigioso Meeting Internazionale di Atletica Leggera, che si terrà il 22 giugno 2024. Un ritorno sui luoghi di quello che fu uno dei meeting più iconici dell’atletica mondiale degli anni ’80 e ’90, dove le star più celebrate di allora salirono al colle stabilendo prestazioni che sono ancora presenti nei libri di storia dello sport.

Ad oggi i salti più lunghi della storia dell’uomo e della donna, ottenuti in ogni condizione, sono suggellati sulle pedane della pista del Sestriere: l’8.99 di Mike Powell e il 7.63 di Heike Drechsler. Le due prestazioni, allora ottenute con il vento oltre i limiti, sono ancora lì, dopo 30 anni, a fotografar e un meeting che era diventato una pietra miliare.

Al Sestriere fu stabilito anche l’ultimo primato mondiale di Sergey Bubka, quello di 6.14 con il quale vinse la Ferrari messa in palio dell’Avvocato Agnelli per celebrare coloro che avessero stabilito un record del mondo. E poi anche il record europeo di Colin Jackson sui 110hs, con 12”97. E ancora, calcarono l’allora manto rosso della pista al Colle, anche star assolute dell’intera storia dell’atletica come Carl Lewis, Michael Johnson, Kevin Young, Leory Burrell, Merlene Ottey, Jonathan Edwards… campioni olimpici, mondiali, europei, primatisti del mondo.

Oggi questo evento, fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale del Sestriere in collaborazione con la società Apple Run a cui è affidata l’organizzazione del campo e il coordinamento dei volontari e l’agenzia di eventi Qa Sports (collegata al sito più seguito in Italia di atletica, Queenatletica) che già organizzava un meeting nazionale ne lle scorse stagioni, riparte con l’ambizione di tornare ad essere un appuntamento imperdibile per gli appassionati di sport e per gli atleti di livello mondiale che si sfideranno in una cornice unica, con la pista incastonata tra le Alpi.

“Siamo tornati ad alzare l’asticella – ha dichiarato il Sindaco di Sestriere Gianni Poncet – gettando le basi per riportare in altro il meeting di Atletica del Sestriere. Il tempo scorre veloce, sono passati quasi trent’anni dalle immagini rimaste indelebilmente scolpite nella memoria di tutti gli appassionati: proveremo a scrivere nuove pagine di storia di atletica ai 2035 metri d’altitudine del Colle del Sestriere”.

L’evento, alla sua prima edizione, vedrà la partecipazione di oltre 200 atleti provenienti da più di 30 nazioni e dai 5 continenti, pronti a competere in diverse discipline con il focus degli organizzatori concentrato sullo sprint e sui salti, discipline che la location, con altitudine e il vento, favor iscono.

La pista e le strutture di Sestriere, gestite dallo staff del Sestriere Sport Center e rinomate per la loro qualità e bellezza paesaggistica, garantiranno uno scenario mozzafiato e prestazioni di altissimo livello anche grazie alla presenza di due separati sistemi di cronometraggio che consentiranno di invertire i rettilinei d’arrivo.

Tra gli atleti di spicco che parteciperanno al meeting, si segnalano nomi di rilievo internazionale, come il campione del mondo di salto in lungo del 2022, il cinese Jianan Wang (8.47 di primato personale), che avrà come avversari non solo due connazionali da oltre 8.20 mt, ma una pattuglia di atleti europei anch’essi con accrediti da più di 8 metri, capitanata dal finlandese Kristian Pulli (8.27 il suo record e primato nazionale e presente ai recenti campionati europei romani).

Nel salto triplo, reduce proprio dai Campionati Europei di Roma, il nazionale azzurro Andrea Dallavalle, già finalista mondiale l’ann o scorso. Nutritissima la delegazione australiana, con una quindicina di atleti, tra i quali si segnala Jacob Despard (atleta da 10.10 sui 100) e numerosi anche britannici e olandesi con Koen Smet, già vincitore sulla pista del Sestriere nelle scorse edizioni.

L’evento è patrocinato dal Comune di Sestriere e dal Comitato Regionale di Fidal Piemonte, con l’indispensabile supporto organizzativo del Consorzio Turismo Sestriere, di Turismo Torino e del Sestriere Sport Center.