L’imponente Forte di Exilles, luogo simbolo della Val Susa, è stato la cornice ove la Regione Piemonte, il Comune di Exilles e il 3° Reggimento Alpini, hanno firmato il protocollo d’intesa per la realizzazione della “Falesia dei Lupi”, una parete di arrampicata che sorgerà sulle pendici dello stesso Forte.

L’idea è nata oltre due anni fa, proprio dalle penne nere del 3° Reggimento Alpini, che con il territorio valsusino e il Forte condividono un legame storico assai profondo. Il progetto, che prevede la realizzazione di un’ampia palestra di roccia, sarà uno spazio dedicato all’arrampicata sportiva, ma anche un luogo dove natura, storia e addestramento militare si incontrano.

La “Falesia dei Lupi” sarà infatti articolata su due settori distinti e offrirà oltre 30 vie di arrampicata, alcune delle quali a più “tiri”, con diversi livelli di difficoltà. Ogni via porterà un nome ispirato alla storia e ai simboli del “Terzo”: dai luoghi che ne hanno segnato le imprese, ai nomi dei battaglioni e delle compagnie, fino alle medaglie d’oro al Valor Militare e agli uomini che hanno contribuito a costruirne la tradizione.

“La realizzazione della “Falesia dei Lupi” rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni civili e militari – ha dichiarato l’Assessore regionale al Patrimonio Gian Luca Vignale -. È un progetto che unisce la valorizzazione del patrimonio storico con la promozione dello sport e del turismo sostenibile, nel segno di quella cultura alpina che da sempre caratterizza il nostro territorio.”

“Per il nostro Comune è un onore e una grande opportunità – ha aggiunto Roberto Segafredo, Sindaco di Exilles –. La falesia arricchirà l’offerta sportiva e turistica della zona, richiamando nuovi visitatori e contribuendo a far conoscere ancor più il Forte e l’alta Val Susa.”

“Questo progetto nasce dal desiderio di mantenere vivo il profondo legame che unisce il 3° Reggimento Alpini al territorio – ha sottolineato il Colonnello Emanuele Piero De Mitri, Comandante del 3° Reggimento Alpini – L’arrampicata è parte integrante della nostra identità di truppe da montagna, in questa disciplina convergono impegno, forza e determinazione, ma questa iniziativa va ben oltre l’aspetto tecnico: rappresenta un modo concreto per restituire qualcosa a un luogo che è parte della nostra storia, per custodire la memoria di chi ci ha preceduti e per rinsaldare i nostri valori.”

Il Battaglione “Exilles” del 3° Reggimento occupò infatti la fortezza fino al 1943, e il legame tra gli Alpini e queste montagne resta ancora oggi profondo segno tangibile di appartenenza e continuità.

Un ruolo centrale nel concepimento e nella fase preparatoria del progetto è stato svolto dalla 34a Compagnia “Lupi”, di stanza a Oulx, che ha curato la definizione tecnica e la logistica del progetto e che dà nei fatti il nome alla falesia. Gli alpini, esperti di montagna e arrampicata, saranno anche i primi a operare sul terreno per la preparazione delle pareti e delle vie.

Con la Falesia dei Lupi, Regione Piemonte, Comune di Exilles e 3° Reggimento Alpini scelgono dunque di guardare al futuro, valorizzando la memoria e l’identità della montagna piemontese, dove l’arrampicata diventa anche un modo per ricordare, costruire e progettare.