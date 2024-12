Quinta giornata del campionato di Serie A Élite per l’Iveco Cus Torino Rugby femminile, dei coach Alberto Carbone, Roberto Modonutto e Gianmarco Perrone, che domenica 15 dicembre giocherà nuovamente in casa contro l’Unione Rugby Capitolina.

Queste le parole della capitana Alessia Gronda: “solitamente contro Capitolina riusciamo a dominare nel momento in cui abbiamo sotto controllo la partita per 80 minuti, se diamo loro anche poco spazio ci mettono in difficoltà. Stiamo lavorando tanto e con qualità, sia con le ragazze che con lo staff, quindi sono certa che i frutti di quello che stiamo facendo si vedranno”.

Kick off fissato alle ore 13.30. Dirige l’incontro Nicola Catalfamo di Torino.

Formazione Iveco Cus Torino Rugby contro Unione Rugby Capitolina

La probabile formazione 15-1: Sarasso; Bruno, Sacchi, Luoni, Pantaleoni; Gronda (C), Toeschi; De Robertis, Comazzi, Parodi; Epifani, Cagnotto; Zini, Tognoni, Reverso

A disposizione 16-23: Hu, Dambros Da Silva, Repetto, Zoboli, Ponzio, Catulo, Morchio, Piovano

All. Carbone