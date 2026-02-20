Per tre stagioni, dal 2019 al 2021, la Bartoccini-Mc Restauri Perugia è la squadra che la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ha affrontato nella giornata inaugurale della Serie Ai Tigotà. Quest’anno le umbre sono le avversarie contro cui le biancoblù concluderanno la regular season. L’appuntamento al Pala Barton Energy di Perugia è previsto domani, sabato 21 febbraio, con fischio d’inizio alle ore 20,30.

Questo sedicesimo confronto fra i due club (il bilancio è di 12 successi a 3 per Chieri) ha un sapore particolare per entrambe le squadre. Grazie ai risultati dello scorso weekend le ragazze di coach Negro sono tornate da sole al quarto posto in classifica con 2 punti di vantaggio su Novara.

Ora hanno dunque l’occasione di centrare quella quarta posizione su cui in otto anni in A1 hanno messo le mani una sola volta, nel 2022/2023, stagione di cui per adesso con una partita ancora da giocare hanno già eguagliato il record di vittorie (18) e punti (54) del club.

Per centrare l’obiettivo del quarto posto a Chieri sarà sufficiente vincere, con qualunque risultato. Dovrà però piegare le resistenze di una Perugia che domenica scorsa è matematicamente retrocessa in A2 ma di sicuro non vorrà fare da comparsa, anzi cercherà di congedarsi nel migliore dei modi dalla massima categoria.

A dare ulteriore sapore a Perugia-Chieri concorre la presenza di quattro ex, due per parte: da un lato Alessia Mazzaro ed Elena Perinelli, dall’altro Anett Nemeth e Anastasia Cekulaev.

A fare il punto e presentare la sfida è il capitano Ilaria Spirito:

«La partita a Perugia è forse una delle più importanti del nostro campionato perché abbiamo l’occasione di chiudere la regular season al quarto posto. Sarà molto impegnativo il viaggio per arrivare a Perugia da Lodz e sarà sicuramente difficile giocare a 48 ore dalla partita in Polonia.

Il morale indubbiamente è così così perché la vittoria in coppa ci serviva ed è importante aver portato a casa 3 punti da una trasferta difficile, questo ci rende orgogliose e fiduciose; dall’altro lato l’infortunio di una giocatrice importante per noi cone Anna Gray è stato un brutto colpo che, inevitabilmente, ci trascineremo anche un po’ nella partita di sabato vista la vicinanza tra i due match. Proveremo a imporre il nostro gioco e il nostro ritmo e faremo di tutto per portare a casa il nostro obiettivo».

Ufficio stampa Reale Mutua Fenera Chieri ’76