La stagione sportiva 2025/2026 della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 giunge ai titoli di coda con l’atto conclusivo dei Playoff Challenge. Domani, sabato 18 aprile (ore 20), al PalaFenera la partita opporrà le biancoblù alla Honda Cuneo Granda Volley.

Il derby è una vera e propria finale. In palio c’è un posto in Europa nella prossima Challenge Cup, traguardo fortemente voluto tanto da Chieri che per la quinta stagione consecutiva potrebbe proseguire il suo cammino europeo, quando da Cuneo che dopo otto anni in A1 avrebbe l’occasione di debuttare in una competizione continentale.

Nella fase a gironi dei Playoff Challenge le ragazze di Negro hanno vinto cinque delle sei partite giocate, qualificandosi alla finale con due turni d’anticipo. Cinque anche le partite vinte nel girone B dalle cuneesi che hanno ottenuto la certezza di partecipare alla finale andando a vincere in casa di Vallefoglia lo scontro diretto dell’ultimo turno.

Quello di domenica sarà il derby numero 22 fra i due club, che fra A2 e A1 si affrontano ininterrottamente dalla stagione 2017/2018, con un bilancio di 14 vittorie a 7 a favore di Chieri. Due le ex, entrambe da parte chierese: Ilaria Spirito e Alice Degradi.

L’allenatore Nicola Negro fa il punto alla vigilia della gara:

«Siamo all’ultima partita della stagione, una stagione breve, se vogliamo, ma intensissima, perché in meno di sette mesi quella di domani sarà per noi la quarantonevima partita ufficiale della stagione, ed è una finale. Una finale che mette in palio l’Europa, che vogliamo conquistare fortemente. Giochiamo contro un Cuneo che è cresciuto molto negli ultimi due mesi, oltre alla salvezza ha mostrato anche una crescita tecnica importante, un gruppo che è cresciuto molto, quindi sappiamo che sarà una partita difficile da affrontare come tutte le altre finali. Vogliamo chiaramente chiudere bene questa stagione e ce la metteremo tutta».