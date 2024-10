La Tecnoengineering Moncalieri in cerca di riscatto contro Selargius

La Tecnoengineering Moncalieri è attesa dall’importante sfida contro Nuova Icom Selargius in programma sabato 2 novembre alle ore 16, tra le mura amiche del PalaEinaudi, gara valevole per la quinta giornata del campionato Techfind Serie A2.

Le Lunette di coach Terzolo si presentano davanti al proprio pubblico dopo la sconfitta subita nelle battute finali contro la Virtus Cagliari, dove hanno dimostrato una notevole resilienza recuperando per ben tre volte i break avversari.

La caparbietà delle gialloblù è una qualità fondamentale su cui lo staff tecnico intende fare leva per affrontare la sfida di domani. Nonostante il -16 nel terzo periodo, le ragazze hanno lottato fino all’ultimo secondo, dimostrando di non mollare mai.

Capitan Cordola e Mitreva, insieme a Salvini e Sammartino saranno chiamate a fare da traino per le giovani atlete moncalieresi, che hanno già dimostrato di poter essere protagoniste in questo campionato di serie A2. A turno, Ngamene, Avagnina e Grosso sono state protagoniste di ottime gare, mentre Corgnati, Gesuele e Nicora hanno sempre risposto presente quando chiamate in causa.

All’appello manca ancora la giovane e talentosa Pasero che ha tutto il potenziale per tornare ai livelli della scorsa stagione e diventare la vera leader di questo gruppo.

Selargius si presenta al PalaEinaudi forte della vittoria casalinga contro Broni. Nonostante le tre sconfitte subite nelle precedenti giornate contro Torino Teen Basket, Sanga Milano e Salerno, le sarde mostrano segni di crescita.

Capitan Ceccarelli ha avuto un ruolo chiave nella vittoria contro Broni, mettendo a referto 22 punti, mentre Favre (15 pt), Mura (8,75 pt), Thiam (8 pt) e la ristabilita Samira Berrad, ex giocatrice di Moncalieri, rappresentano ulteriori minacce per la difesa gialloblù.

Samira, che ha lasciato un segno indelebile nel cuore dei tifosi, è stata l’MVP della gara contro Moncalieri nella scorsa stagione, realizzando 16 punti con grinta e determinazione.

Tutto pronto quindi per questo sabato alle ore 16 al PalaEinaudi di Moncalieri per la sfida tra le Lunette di coach Terzolo e le giallonere di coach Chimenti. Ingresso libero e diretta streaming sul canale YouTube Moncalieri BasketBall. Gli arbitri designati per l’incontro sono i Sig.ri Fusari Roberto (Primo Arbitro) e Purrone Alberto (Secondo Arbitro).