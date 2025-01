Nuovo appuntamento negli Emirati Arabi Uniti per il DP World Tour dove è in programma la quarta edizione del Ras Al Khaimah Championship (23-26 gennaio), sul percorso dell’Al Hamra GC a Ras Al Khaimah, in cui saranno in gara Guido Migliozzi, Francesco Laporta e Andrea Pavan.

Difende l’ultimo dei suoi otto titoli sul circuito Thorbjorn Olesen, 35enne di Hareskovby, vincitore di una World Cup nel 2016 (con Soren Kjeldsen), che cercherà il bis con le credenziali di un quinto posto nel Nedbank Golf Challenge e di tre top ten nelle ultime quattro uscite del 2024.

Il Ras Al Khaimah Championship

Si presenta, comunque, molto equilibrato perché nel field vi sono tanti buoni giocatori in grado di puntare quanto meno in alto quali lo statunitense Patrick Reed e lo spagnolo David Puig, entrambi membri della LIV Golf, l’altro americano Jimmy Walker, Major Champion come Reed, i neozelandesi Ryan Fox e Daniel Hillier, secondo la scorsa settimana a Dubai, gli inglesi Paul Waring, in procinto di trasferirsi sul PGA Tour per il quale ha ottenuto la ‘carta’ con il quinto posto nella Race To Dubai (ordine di merito) del 2024, e Daniel Gavins, past winner nel 2023.

E ancora lo scozzese Ewen Ferguson, l’iberico Nacho Elvira, il tedesco Marcel Siem, a segno nell’Open d’Italia a Cervia, il giapponese Keita Nakajima e il malese Gavin Green. Senza trascurare cinque dei sei vincitori stagionali al via: l’australiano Elvis Smylie, gli statunitensi Ryggs Johnston e Johannes Veerman, il sudafricano Shaun Norris e l’inglese John Parry.

Oltre a due giovani emergenti, lo spagnolo Angel Ayora e il cinese Wenyi Ding. Da seguire pure due “over 50”, se non altro per le grandi giocate che ancora sanno offrire, l’irlandese Padraig Harrington, tre Major per lui, e lo svedese Robert Karlsson, 634 presenze sul tour e undici titoli.

Gli italiani

Migliozzi alla terza presenza stagionale, appare in buona condizione, confermata dall’ottavo posto nel precedente Dubai Desert Classic, e punterà a migliorarsi. Sono alla quarta Pavan, uscito al taglio a Dubai dopo due top 25, e Laporta, andato invece a premio (31°) e che vanta una top ten nel Nedbank Golf Challenge (6°). Il montepremi è di 2.500.000 dollari con prima moneta di 425.000 dollari.

Il torneo fa parte della serie “International Swing”, una delle sette sezioni in cui è stato suddiviso il calendario. I vincitori di una speciale classifica a punti delle prime cinque riceveranno un bonus di 200.000 dollari e avranno accesso ai dieci eventi “Back 9” che precederanno i due ricchi PlayOffs, ossia le due gare conclusive della stagione (Abu Dhabi Championship e DP World Tour Championship).

Il Ras Al Khaimah Championship in diretta Tv

Il torneo sarà trasmesso in diretta da Sky, canale Sky Sport Golf, e in streaming su NOW ai seguenti orari: giovedì 23 gennaio e venerdì 24, dalle ore 9,30 alle ore 14,30; sabato 25, dalle ore 9,30 alle ore 14; domenica 26, dalle ore 9 alle ore 14.

Altri azzurri in campo

Cinque giocatori azzurri saranno di scena in altri tornei. In Sudafrica inizia il Challenge Tour 2025 con lo SDC Open (23-26 gennaio), sul percorso dello Zebula Golf Estate & Spa, a Limpopo, al quale partecipano Renato Paratore, Filippo Celli, Aron Zemmer e Lorenzo Scalise.

Al via anche l’Asian Tour 2025 con lo Smart Infinity Philippine Open (23-26 gennaio), a Manila nelle Filippine, con Stefano Mazzoli. L’azzurro affronta la seconda stagione sul circuito dopo essere stato nominato lo scorso anno “Rookie of The Year” grazie alle sue buone prestazioni, comprensive di tre top ten.