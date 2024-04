Una nuova ed importante vittoria per l’IVECO CUS Torino Rugby che oggi, domenica 14 aprile, si è imposto 30-18 sul Rugby Calvisano nella diciannovesima giornata del campionato di Serie A maschile. Gli universitari dei coach Lucas D’Angelo, Giampiero De Carli e Filippo Bianco mantengono il primato in classifica del girone 1 a nove lunghezze dalla diretta inseguitrice il Biella Rugby.

Queste le parole di coach Lucas D’Angelo a fine gara: “abbiamo raggiunto il bonus offensivo, quattro mete, molto importante per la classifica e per il proseguimento del campionato. Avremmo voluto giocare diversamente e mettere in campo un’altra prestazione. Onore al Calvisano che ha difeso molto e giocato una partita molto grintosa. Noi siamo scesi in campo molto motivati, ma abbiamo commesso degli errori individuali che non ci hanno permesso di esprimere al meglio il nostro gioco. Ci stiamo allenando e prepariamo partita per partita però è anche giusto, a questo punto della stagione, pensare al futuro e quindi far sì che tutti i giocatori arrivino pronti ed in forma sino alla fine del campionato”.

Grugliasco, “Campo Angelo Albonico” – domenica 14 aprile 2024 ore 15.30. Serie A maschile, XIX giornata

IVECO CUS Torino Rugby v Rugby Calvisano 30-18 (15-7)

Marcatori: pt 5’ m. E. Reeves (5-0), 20’ m. E. Reeves tr. Zanatta (12-0), 28’ c.p. Zanatta (15-0); 40’ m. Lazzaroni tr. Lazzaroni (15-7); st 45’ c.p. Lazzaroni (15-10), 57’ c.p. Lazzaroni (15-13), 62’ m. Monfrino tr G. Reeves (22-13), 71’ m. Caputo (27-13), 75’ c.p. Bolognesi (30-13), 79’ m. Bronzini (30-18).

IVECO CUS Torino Rugby: E. Reevs; Monfrino, Torres, G. Reeves (cap), Imberti (Bolognesi 70’); Zanatta (47’ Groza), Cruciani (53’ Malavasi); Quaglia, Mastrodomenico, Piacenza; Di Fiore (58’ Riccardi), Ciotoli (49’ Andreica); Barbotti (40’ Lombardo), Cataldi (46’ Caputo), Valleise (53’ Liguori). All. Lucas D’Angelo.

TIESSE Rugby Calvisano: Bronzini; Romei (69’ Morini), Regonaschi, Christian-Goss, Susio (69’ Gustinelli); F. Consoli, Lazzaroni (70’ Raveggi); Barbi (30’ Bau-Milki), Gabana, Berardi; Zanetti (64’ Boselli), Shevchuk; Ferrari (70’ Leali), Caravaggi (61’ Nappi), Cristini (61’ Triunfo). All. Mattia Zappalorto.

Arb. Filippo Vinci (Rovigo)

Cartellini:

Calciatori: Lazzaroni (Tiesse Robot Calvisano) 3/3, Zanatta (CUS Torino) 2/3, G.Reeves (CUS Torino) 1/1, Bolognesi (CUS Torino) 1/1

Note: Giornata soleggiata 26° circa. Campo in buone condizioni. Circa 800 spettatori.

Punti conquistati in classifica: IVECO CUS Torino Rugby 5, Rugby Calvisano 0

Prossimo appuntamento domenica 21 aprile ore 15.30 in trasferta sul campo del VII Rugby.

Ph: Mario Sofia