Beer Hockey League: conclusa la regular season

Si è concluso ieri sera con l’ultima partita della regular season, il campionato UISP BHL (Beer Hockey League) 2025-2026 con la vittoria dell’HC Valpellice Spartans nei confronti dell’HC Madesimo.

Gli ospiti sono giunti a Torre Pellice con un roster corto ma molto tecnico e con estrema precisione hanno cominciato il match con un implacabile 2-0; i Torresi riescono a reagire in chiusura del primo drittel dimezzando lo svantaggio con un goal da manuale del giovane Donadio.

Il secondo tempo vede il pareggio dei padroni di casa sempre con Kevin Donadio in contropiede, mentre in apertura terzo tempo ci pensa il rapidissimo Max Gaydou a portare in temporaneo vantaggio gli Spartans.

Il Madesimo, rimasto senza il suo elemento di punta ed autore del primo goal (Roman Simunek) non si sbilancia giocando di precisione e, con un guizzo di Romans Bolshakows (autore di una doppietta) agguanta il pareggio. La stanchezza degli ospiti ed il pressing dei Torresi portano al vantaggio interno prima con Federico Gonin e poi con Marco Cogno.

MVP della partita Kevin Donadio e Max Gaydou per gli Spartans, Roman Simunek ed il goalie Luca Canali per il Madesimo.

Il campionato si conclude quindi con la seguente classifica:

1 Hc Valpellice Spartans

2 Hc Val Rendena Pinzolo

3 Hc Madesimo

4 Hc Proxai Team Torino

5 Hc Livigno

6 Hc Sesto Sharks

7 Hc Chiefs Milano

8 Hc Raptors Montichiari

Di conseguenza le prime 4 squadre si affronteranno nel week end del 18-19 aprile a Madesimo nella final four .

Al sabato derby piemontese tra il Valpellice Spartnas ed il Proxai Team Torino e scontro diretto tra Madesimo e Pinzolo.

Le vincenti di queste due partite si contenderanno la domenica il titolo 2025-2026.