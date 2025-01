La L84 stappa il suo 2025: a Leinì arriva la Came Treviso

La L84 apre il proprio 2025 con una sfida delicata ed interessante contro la Came Treviso. I verdeneri hanno chiuso il 2024 con il pareggio esterno di Napoli, mentre la Came ha fermato, sempre in trasferta, l’Ecocity Genzano. Dunque il match si prospetta equilibrato e con tante possibilità di dare spettacolo al Pala Maggiore di Leinì.

Queste le dichiarazioni di mister Paniccia: “Affrontiamo una squadra in salute e che ha lo stesso blocco di giocatori da anni. La Came è una delle squadre più organizzate e con un’identità chiara. Noi veniamo da quattro risultati positivi e vogliamo proseguire il percorso. In casa, a maggior ragione, dobbiamo provare a raccogliere il massimo”.

Appuntamento segnato! Fischio d’inizio venerdì 10 gennaio alle 20:30 al Pala Maggiore di Leinì e in diretta sul canale YouTube della Divisione C5.