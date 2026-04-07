GRANTORINO si prepara a una trasferta decisiva per il cammino in Serie B Interregionale. Mercoledì 8 aprile i gialloblù saranno ospiti di Elah Acquario di Genova nella dodicesima giornata della stagione regolare.

A quattro giornate dalla fine GRANTORINO sta vivendo un momento positivo. Dopo le due sconfitte allo scadere contro Siena e Arezzo, i gialloblù hanno ritrovato i due punti superando Empoli all’overtime. Il successo ha consegnato alla squadra di coach Comazzi altri due punti di vantaggio sull’ultima posizione occupata da Genova; pertanto, in caso di vittoria nello scontro diretto di mercoledì, GRANTORINO eviterebbe matematicamente la retrocessione diretta e si assicurerebbe un posto ai playout. Per i gialloblù sarà importante vincere anche in ottica classifica, in virtù dei quattro punti che li separano da Junior Libertas contro cui scenderanno in campo nel fine settimana.

La sfida significa tutto per la stagione di Genova. I liguri hanno raccolto due vittorie in campionato e per evitare la retrocessione diretta dovranno interrompere una striscia di dieci sconfitte consecutive. Con il fattore campo a favore, i ragazzi di coach Comuzzo saranno chiamati a ribaltare il punteggio dell’andata. Per farlo, i liguri si affideranno a Brescianini (media punti 13.8) e Arnaldo (media punti 12.9).

Palla a due al Palasport Waterfront di Genova alle 21:00 di mercoledì 8 aprile con diretta in streaming sul canale YouTube di Seagulls Genova. Il match sarà affidato alla direzione dei Sig.ri Rossetti Samuele (primo arbitro) e Fambrini Samuele (secondo arbitro).