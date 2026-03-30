Tutto pronto per la 25ª edizione dei Sentieri Cervaschesi, 5° Memorial Antonella Giordanengo, gara nazionale di Corsa in montagna valevole come prova unica di campionato Provinciale Master Up & Down.

Grazie al lavoro del CAI e degli organizzatori i sentieri sono puliti e sicuri. Solo in casodi pericolosi gareggerà sul percorso di emergenza del giro dei Castagni.

Alle 15.00 ci sarà camminata per le famiglie sul percorso dei Castagni con partenza e arrivo dalla Piazzatta dell’Asilo. Iscrizione gratuita e possibilità di prenotare le Lasagneparty al costo di 6,00€ prenotando entro mercoledì 1, telefonando a Graziano Giordanengo 3477839404 o Danilo Schianchi 3889434407.

Alle 15.30 partirà la fase competitiva con gli Allievi/e, le Junior F e gli over 65 che faranno il Girodei Castagni di 3.8 Km con partenza e arrivo dall’Asilo.

Alle 16.30 sarà la volta degli assoluti e master fino a 64 anni che percorreranno il classico percorso che con partenza dall’Asilo sale all’Aranzone, Pratogaudino discesa al Santuario dei Madonnadegli Alpini, San Michele e arrivo dall’Asilo.

A tutti gli iscritti paccogara con zainetto e prodotti alimentari. Premiazioni speciali per i tesserati ANA e Trofeo Comune di Cervasca alla 1ª Società a punteggio e alle prime 5 Società numerose.

Le iscrizioni chiudono mercoledì 1 aprile ma sarà possibile iscriversi fino alle 15.00 al costo di12,00€

Dovrebbero essere presenti il vincitore dell’ultima edizione Elia Mattio (campione europeo Junior 2022) e i gemelli della corsa in montagna, Martin e Bernard Dematteis del Val Varaita, che hanno scritto pagine importanti della corsa in montagna internazionale. Sempre per il Val Varita, si spera nella presenza di Francesca Ghelfi (detentrice del record femminile).