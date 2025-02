Una prodezza sull’ultima buca e il cinese Haotong Li ha vinto con 272 (69 67 67 69, -16) colpi il Commercial Bank Qatar Masters, superando di misura il danese Neergaard-Petersen, secondo con 273 (-15). Sul percorso del Doha Golf Club (par 72), a Doha in Qatar, nel decimo torneo stagionale del DP World Tour 2025, Andrea Pavan si è classificato 19° con 283 (-5) e Francesco Laporta 21° con 284 (-4)

Ha occupato il terzo posto con 275 (-13) l’inglese Brandon Robinson Thompson, al quarto con 278 (-10) il francese Antoine Rozner, a segno in questa gara nel 2021, e al quinto con 279 (-9) il sudafricano Jayden Schaper, il transalpino Martin Couvra e l’inglese Ben Schmidt.

Haotong Li ha preso il comando nel terzo giro e nel quarto ha difeso la posizione con un parziale di 69 (-3, sei birdie, tre bogey), ma è stato decisivo il birdie alla buca 18 per battere Neergaard-Petersen, già in club house con il “meno 15” dopo un 65 (-7, otto birdie, un bogey), miglior score di giornata, e che sperava nello spareggio. Il danese lo scorso anno è stato il numero 1 del Challenge Tour dove ha colto anche tre vittorie.

Haotong Li

29enne di Miluo City, alla 198ª presenza ha firmato la quarta vittoria sul circuito quasi tre anni dopo la precedente. Nel suo palmarès anche un successo sull’OneAsia Tour e tre sul PGA Tour China. Per l’exploit ha ricevuto un assegno di 425.000 dollari su un montepremi di 2.500.000 dollari.

Pavan (67 73 69 74) è andato a premio per la quinta volta su sei partecipazioni, e ha guadagnato sei posizioni (50°) nella Race To Dubai (ordine di merito). Laporta (69 70 73 72), salito dal 33° al 31° posto, ha portato contributo alla money list per la quarta volta (anche per lui sei eventi). Sono usciti al taglio, entrambi 116.i con 149 (+5), Guido Migliozzi, (72 77) e Gregorio De Leo (76 73).

Challenge Tour: Mazzoli 6°, Celli 14° Vince Rutherford

Buone prove di Stefano Mazzoli, 6° con 279 (71 66 70 72, -9), colpi e di Filippo Celli, 14° con 281 (66 67 72 76, -7) nel Cell C Cape Town Open, torneo organizzato in collaborazione da Challenge Tour (ora ribattezzato Hotelplanner Tour) e Sunshine Tour, sul percorso del Royal Cape Golf Club (par 72) di Città del Capo, in Sudafrica.

Primo successo, che gli vale per entrambi i circuiti, dell’inglese Jamie Rutherford con 274 (69 69 67 69, -14) davanti al sudafricano Keenan Davidse, secondo con 276 (-12). In terza posizione lo statunitense Matt Oshrine con 277 (-11) e in 62ª con 291 (76 66 73 76, +3) Lorenzo Scalise.

Al vincitore è andato un assegno di 57.282 euro su un montepremi di circa 362.000 euro (375.000 dollari la cifra ufficiale).