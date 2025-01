Non c’è due senza tre di fila: Torino si impone su Orzinuovi

La Reale Mutua Torino trova il suo terzo successo consecutivo, questa volta imponendosi sul parquet di casa contro il Gruppo Mascio Orzinuovi in una sfida dal peso specifico molto importante per staccare proprio i bresciani in classifica nella corsa ai play-in.

Torino parte forte e controlla per tutto l’arco dei 40 minuti, per la soddisfazione di coach Matteo Boniciolli che ha voluto guidare la squadra in panchina nonostante la febbre.

Mattatori dell’incontro Kevion Taylor e Ife Ajayi, 51 punti in due, da segnalare anche il buon lavoro in regia di Matteo Schina, costretto agli straordinari vista l’assenza del suo backup Gallo, e il contributo a livello realizzativo di Matteo Montano (16 punti).

Risultato finale 96-69 per i gialloblù, che non dovranno però adagiarsi sugli allori e pensare subito a confermare il trend positivo già domenica prossima, ancora in casa contro Cento.

Quintetti

Torino: Schina, Montano, Severini, Ajayi, Ladurner

Orzinuovi: Bossi, Johnson, Bertini, Williams, Guariglia

Ottimo avvio di gara della Reale Mutua che spinge subito sul gas in attacco, trovando canestri in transizione costruiti a partire da una buona attenzione difensiva. Il risultato è un primo parziale di 14-6 dopo quattro minuti, con timeout di coach Bianchi.

Orzinuovi entra in partita con Williams e Guariglia, ma l’ingresso in campo di Taylor (in doppia cifra già nel primo quarto) da nuova linfa all’attacco gialloblù per chiudere la prima frazione sul +13: 30-17.

Nel secondo quarto Torino continua a imporre il proprio gioco e prende progressivamente ritmo dalla lunga distanza: il primo a seguire Taylor in doppia cifra è Schina, anche lui in doppia cifra nella prima metà di gara con due triple in fila che incrementano il vantaggio fino al +21 (46-25).

Il gioco torinese inizia a incepparsi nel momento in cui il capitano deve prendere fiato e quindi – con l’assenza di Gallo – la Reale è costretta a giocare senza un playmaker puro. Gli ospiti ne approfittano per accorciare le distanze fino al -14. Si va negli spogliatoi sul 48-34.

Al rientro in campo la Reale Mutua riprende ritmo e tenta la fuga, trascinata dal solito Taylor, per riportarsi a distanza considerevole da Orzinuovi e toccando il massimo vantaggio sul 60-36 al 24’.

Per Orzinuovi si scaldano Johnson e Williams che provano a caricarsi l’attacco orceano e gli ospiti accorciano le distanze. Al termine del primo quarto il punteggio è 67-54.

L’ultima frazione si apre con un’accelerata gialloblù per provare a chiudere definitivamente i conti: Severini si sblocca dall’arco, Ajayi attacca il ferro in transizione ed è di nuovo +20 e timeout di coach Bianchi sul 76-56.

Orzinuovi non ne ha più e i gialloblù ne approfittano per mettere la vittoria in cassaforte. Vince Torino 96-69.

Alessandro Iacozza (assistente allenatore) in sala stampa al termine della partita: “Siamo contenti, è stata un’altra vittoria che premia il duro lavoro che stiamo svolgendo in palestra ogni giorno. Complimenti alla squadra, ora dobbiamo restare concentrati e riproporre la stessa mentalità contro Cento.”

Reale Mutua Torino – Gruppo Mascio Orzinuovi 96-69 (30-17, 18-17, 19-20, 29-15)

Reale Mutua Torino: Kevion Taylor 27 (7/10, 4/12), Ife Ajayi 24 (9/14, 1/5), Matteo Montano 16 (2/2, 3/6), Matteo Schina 14 (2/4, 2/4), Giovanni Severini 6 (0/3, 2/4), Maximilian Ladurner 4 (2/6, 0/0), Fadilou Seck 3 (1/5, 0/0), Matteo Ghirlanda 2 (1/1, 0/2), Kesmor Osatwna 0 (0/0, 0/0), Giorgio Garuzzo 0 (0/0, 0/0), Federico Avino 0 (0/0, 0/0).

Tiri liberi: 12 / 15 – Rimbalzi: 48 23 + 25 (Ife Ajayi 15) – Assist: 15 (Matteo Schina 6).

Gruppo Mascio Orzinuovi: Jarvis Williams 19 (8/12, 0/1), Jazz Johnson 15 (2/5, 2/3), Stefano Bossi 12 (2/4, 1/6), Tommaso Guariglia 12 (3/6, 2/3), Samuele Moretti 7 (2/4, 0/0), Alessandro Bertini 2 (1/3, 0/1), Matteo Bogliardi 2 (1/1, 0/1), Andrea Loro 0 (0/0, 0/4), Cosimo Costi 0 (0/0, 0/2), Tommaso Bergo 0 (0/0, 0/0).

Tiri liberi: 16 / 23 – Rimbalzi: 21 8 + 13 (Jarvis Williams 7) – Assist: 10 (Stefano Bossi 6).

Ufficio Stampa Basket Torino