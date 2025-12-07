DP World Tour: in Sudafrica vince Reitan, F. Molinari decimo

Francesco Molinari, con una tonica prova, si è classificato decimo con 280 (72 68 69 71, -8) colpi nel “Nedbank Golf Challenge in honour of Gary Player”, torneo del DP World Tour organizzato in collaborazione con il Sunshine Tour sul percorso del Gary Player CC (par 72), disegnato dal grande campione a Sun City in Sudafrica.

Ha conquistato il titolo con 271 (63 69 67 72, -17) il norvegese Kristoffer Reitan, dopo una corsa di testa, il quale, pur con qualche difficoltà, è riuscito a mantenere un prezioso colpo di vantaggio sugli inseguitori, dei cinque che aveva dopo 54 buche.

Ha concluso con un parziale di 72 (par, quattro birdie, quattro bogey) prevalendo di misura sul sudafricano Jayden Schaper e sull’inglese Dan Bradbury, secondi con 272 (-16). Subito dietro altri due giocatori di casa, Christiaan Bezuidenhout, quarto con 275 (-13), e Shaun Norrris, quinto con 277 (-11). In sesta posizione con 278 (-10), il francese Julien Guerrier e il belga Thomas Detry e in ottava con 279 (-9) l’inglese Andy Sullivan e lo spagnolo Angel Ayora. Degli altri due azzurri in gara, Matteo Manassero è terminato 43° con 291 (72 72 78 69, +3), e Guido Migliozzi 52° con 294 (77 71 75 71, +6).

Reitan, 27enne di Lørenskog, ha siglato la seconda vittoria nell’anno e in carriera dopo essersi imposto a maggio nel Soudal Open in Belgio, per un palmarès che comprende anche un alloro sull’HotellPlanner Tour. Per lui un assegno di 1.025.000 su un montepremi di 6.000.000 di dollari.

Francesco Molinari, che ha ottenuto il miglior risultato del 2025, ha iniziato al 31° posto per passare al 15° e poi al decimo nel terzo round ribadito nel quarto con un 71 (-1, un eagle, quattro birdie, cinque bogey). Per Manassero 69 (-3) colpi con cinque birdie e due bogey e per Migliozzi 71 (-1) con quattro birdie, un bogey, un doppio bogey.