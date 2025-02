Alle spalle il lungo inverno e l’evento Campioni In Pista, con la presentazione della squadra nella splendida cornice di Madonna di Campiglio, il Ducati Lenovo Team torna al lavoro al Sepang International Circuit per il primo test della stagione 2025. Francesco Bagnaia e Marc Márquez saliranno in sella alla Desmosedici GP per una tre giorni di lavoro (5-7 febbraio) e per entrambi sarà il debutto con la nuova veste grafica.

Schedule impegnativo e tanti dati per una prima fase di sviluppo che ha visto in pista a Sepang anche Michele Pirro. Il pilota di San Giovanni Rotondo infatti ha preso parte allo shakedown sulla pista malese dal 31 gennaio al 2 febbraio scorsi.

Francesco Bagnaia (#63 Ducati Lenovo Team)

“Come sempre, dopo un lungo inverno, non vedo l’ora di tornare in pista e al lavoro sulla nuova moto. A Barcellona, il primo approccio alla Desmosedici GP è stato positivo, ma c’è ancora tanto da fare. Saranno giornate impegnative e, come sempre, ci sarà molto da fare. Partiamo da quanto fatto da Michele (Pirro) proprio qui in Malesia e lavoriamo sodo per arrivare quanto più competitivi alla prima gara”.

Marc Márquez (#93 Ducati Lenovo Team)

“Non vedo l’ora di iniziare per davvero questa nuova avventura in sella alla Desmosedici GP. Il test di Barcellona di fine anno sembra un ricordo così lontano mentre adesso siamo qui in Malesia per il primo test ufficiale del 2025. Le prime sensazioni sono state positive, ma abbiamo molto da fare e da provare. Saranno giornate molto lunghe, ma sono motivato”.

Michele Pirro (#51 Ducati Lenovo Team)

“Sono soddisfatto di quanto fatto durante queste tre giornate di lavoro qui in Malesia. Siamo riusciti a fare molti chilometri sulla nuova moto e a fare diverse prove tecniche anche considerate le particolari condizioni climatiche. Abbiamo raccolto tanti dati che sono sicuro Pecco e Marc riusciranno a sfruttare al meglio per fare uno step in avanti sia a livello di sviluppo che di performance”.