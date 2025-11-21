Di derby in derby, dopo la vittoriosa trasferta a Cuneo la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 torna al PalaFenera per la sfida con l’altra squadra torinese della Serie A1 Tigotà: la Wash4green Monviso Volley. La partita, valida per l’undicesima giornata, si gioca domenica 23 novembre alle ore 17.

Questo derby numero 23 fra Chieri e Pinerolo, che si sono affrontate la prima volta in B2 il 5 dicembre 2009, per un bilancio complessivo di 12 successi chieresi e 10 pinerolesi (una vittoria per parte nella scorsa stagione: 3-0 nell’andata al PalaFenera, 3-1 al ritorno), arriva in un momento molto importante per entrambe le squadre.

Alle ragazze di Negro basterebbero due set per essere matematicamente qualificate alla Coppa Italia a prescindere dai risultati degli altri campi, ma in realtà hanno bisogno di una vittoria piena per tenere viva la sfida a distanza con Novara per il quarto posto in classifica.

Anche la squadra di Marchiaro però necessita di punti per migliorare la classifica in una stagione dove ha fin qui raccolto meno di quanto avrebbe meritato.

Le ex sono tre, da un lato Anna Gray e Anett Nemeth, dall’altro Yasmina Akrari.

A presentare il match è la schiacciatrice Stella Nervini.

Stella, per fare il punto iniziamo come di consueto dalla partita precedente. Cos’ha lasciato la vittoria a Cuneo?

«La partita con Cuneo è stata fondamentale per noi. Penso sia stata una delle partite dove a livello di squadra abbiamo espresso meglio il nostro gioco. Siamo riuscite molto bene nel muro-difesa: sappiamo che il muro è una nostra caratteristica ma nelle precedenti partite abbiamo fatto un po’ di confusione, quindi sono contenta per come abbiamo lavorato su questo fondamentale. Siamo anche riuscite a gestire al meglio il servizio, dopo un inizio di stagione in cui abbiamo un po’ litigato con la battuta facendo molti errori. Durante la partita abbiamo fatto molti break, segno che c’è stata una buona gestione del servizio, e siamo anche riuscite a trovare qualche ace più del solito».

Veniamo al derby con Monviso. Che partita sarà?

«Sicuramente non sarà una partita semplice. La loro è una squadra molto buona che però non ha iniziato al meglio la stagione, un po’ per gli infortuni che hanno avuto, un po’ perché può succedere, però hanno individualità davvero importanti e non è una squadra da sottovalutare. Proprio per via della loro ultima partita, dove in casa non hanno spesso al meglio il loro gioco, secondo me arriveranno agguerrite più che mai. Dovremmo essere brave a entrare fin da subito in partita e imporre il nostro gioco, perché sappiamo cosa c’è in palio, sono tre punti importantissimi, perciò dovremo approcciare al meglio la gara».

Il derby di domenica apre un periodo in cui il calendario di Chieri si infittisce ulteriormente con l’inizio della Coppa Cev.

«Già gli appuntamenti del campionato erano impegnativi e ora si aggiungerà anche questo. Sicuramente non vediamo l’ora di iniziare, ma allo stesso tempo sappiamo che sarà complicato e sarà un dispendio di energie notevole. Iniziamo con una trasferta a Budapest e subito dopo ci sarà la trasferta a San Giovanni in Marignano. Servirà il contributo di tutta la squadra, ma siamo un bel team, lavoriamo bene. Chiunque è stato chiamato in causa durante il campionato ha sempre risposto bene. Siamo pronti e speriamo di approcciare bene ogni sfida».