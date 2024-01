Althea Racing continua la sua tradizione sportiva e si rinnova presentando i suoi programmi per il 2024.

Protagonista in pista sin dal 1996 con numerosi successi in ambito nazionale e mondiale in Superstock1000, Supersport e Superbike, fra cui un titolo mondiale piloti nella classe regina, due titoli piloti in Superstock e due titoli mondiali costruttori portati a Ducati, Althea desidera continuare il suo impegno nel racing internazionale.

Nella prossima stagione, la squadra di Civita Castellana raddoppierà la sua presenza nel mondiale Supersport dove sarà al via con due piloti, l’italiano Niccolò Antonelli e il polacco Piotr Biesiekirski.

Niccolò Antonelli, classe 1996, già campione italiano 125, vanta una solida esperienza nel motomondiale in Moto3 e Moto2 mentre Piotr Biesekirski, polacco classe 2001, ha esperienza nei campionati nazionali e nel CEV Moto2.

Il solido legame di Althea Racing con Ducati continua e ai due rider sarà affidata una Ducati Panigale V2, moto che ha già consentito vittorie e podi nello scorso campionato.

Il team Manager Di Ecosantagata Althea Racing, questa la nuova denominazione della squadra, sarà Moreno Coppola, un tecnico con molta esperienza e altrettanti risultati importanti conseguiti con Althea.

Althea sarà protagonista anche nel mondiale Enduro GP.

Lo svedese Lucas Vågberg, 24 anni, alla prima esperienza nella classe regina ma già protagonista nel mondiale Junior 2023, lotterà per primeggiare in top class in sella ad una Husqvarna 450 2024.

Niccolò Antonelli – Rider

“Sono molto contento di essere qui in uno dei team che ha fatto la storia della Superbike e della Supersport con dei grandi risultati. Questo mi spingerà a dare il 200% tutte le volte che scenderò in pista. Finalmente oggi c’è la presentanzione e non vedo l’ora di mettermi al lavoro”.

Piotr Biesiekirski – Rider

“Per me è una nuova categoria e un nuovo campionato e quindi sono un po’ curioso perché non so cosa aspettarmi esattamente.

La Ducati è una moto diversa da quelle che ho sempre guidato e quindi avrò bisogno di un po’ di apprendistato. E’ un bene che l’abbia già provata per prendere le misure. Adesso non mi resta che mettermi al lavoro insieme alla squadra.

Dopo essere venuto in Italia e aver provato la moto con il team, tutti i miei dubbi sono svaniti. Mi sono innamorato dello stile di guida della 955 e il team ha superato tutte le mie aspettative. Sono sicuro che abbiamo un pacchetto straordinario, sia dal punto di vista tecnico che umano. Ora sono concentrato nel prepararmi al meglio e non vedo l’ora di iniziare la stagione a Philip Island”!

Lucas Vargberg – Enduro GP rider

“Ringrazio Genesio per questa grande opportunità e sono sicuro che con il suo e il loro aiuto potrò regalare soddisfazioni in questa stagione. Farò del mio meglio, non vedo l’ora di iniziare a tutto gas”!

Genesio Bevilacqua – General manager

Continuiamo a credere nella Supersport come categoria di riferimento perché consente al nostro gruppo di lavoro di poter interagire con avversari di diverso livello e potenzialità, pur sviluppando la moto interamente all’interno della nostra squadra corse.

Puntiamo sulla rinascita di Antonelli e su un giovane dell’est Europa ma col temperamento latino.

Il 2024 non sarà però solo pista. Si presenterà intenso anche grazie alla scelta, dopo anni di MotoGP e Superbike, di competere anche nel Mondiale Enduro GP.

Per me si realizza un altro sogno di motociclista, quello dell’appassionato praticante di enduro, una disciplina assolutamente appagante che mi consente di vivere il mio tempo libero nella natura e con i piloti che sono spesso miei ospiti.

Ecosantagata Althea Racing vuol dire anche fuoristrada”.