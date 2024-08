Serie C Interregionale: Edoardo Gatti torna in Arancione!

BEA Chieri annuncia un’altra novità nel roster che ormai tra poche settimane si radunerà per preparare la prossima emozionante stagione in Serie C Interregionale. Novità a metà però: Edoardo Gatti torna a Chieri e vestirà di nuovo la maglia dei Leopardi.

Guardia classe 1997, 185 centimetri d’altezza, cresce nel Settore Giovanile della Pallacanestro Biella, con cui partecipa a 3 Finali Nazionali (con un 3° posto e una medaglia di legno). Sempre a Biella, nel 2015, esordisce nell’allora Serie C1, prima di essere aggregato alla squadra di Serie A2, con cui si guadagna anche la possibilità di scendere in campo.

Dopo il trasloco da Biella a Torino per gli studi, veste per due anni la maglia della Ginnastica Torino in Serie C Silver con cui vince un campionato, prima della sua prima esperienza chierese in Serie D. È il 2019-2020, quando BEA Chieri fa un grande campionato, seppur interrotto a causa della pandemia, che varrà il ripescaggio in C Silver anche grazie al contributo in campo di un Gatti straordinario, uno dei fattori decisivi di un gruppo che stava viaggiando a vele spiegate verso i playoff e la promozione.

Dopo la pausa pandemica, riparte dalla Serie D di Asti, con cui ottiene ancora una volta il salto di categoria, per poi tornare alla Ginnastica Torino fino allo scorso anno.

Adesso è pronto a mettere di nuovo le sue doti tecniche e la sua esperienza a disposizione di Coach Franz Conti in vista della prossima Serie C Interregionale.

“Riabbracciamo Edoardo dopo qualche anno, quando fu assoluto protagonista di una stagione straordinaria per il nostro percorso – commenta il GM Salvatore Morena – Oggi lo ritroviamo come uomo e giocatore ancora più maturo. Sono convinto che sarà uno dei cardini di questa annata, una figura particolarmente importante negli equilibri della squadra in campo e fuori“.

Le prime parole di Edoardo Gatti dopo la firma con BEA:

Cinque anni dopo la prima volta, sono molto contento di tornare a fare parte della famiglia BEA. I grandi passi in avanti della società, complice il lavoro di Salvatore Morena e Stefano Piccionne, si vedono tutti. Credo che Chieri sia la piazza giusta con cui intraprendere un percorso di alto livello. Ricordo bene l’attaccamento e l’affetto del pubblico chierese, che potrà sicuramente dare uno sprint in più. Sono pronto a mettere le mie competenze cestistiche e la mia persona a disposizione di Coach Conti, per fare il meglio possibile sia a livello personale sia, soprattutto, di squadra.