La parola d’ordine era “combattere” ed è questo che ha fatto l’Iveco Cus Torino oggi pomeriggio ma la grinta e la determinazione dei nostri ragazzi non sono bastati per portare a casa la vittoria. Il derby piemontese finisce 7-27 per l’Asd Biella Rugby Club (che torna a vincere contro il Cus Torino dopo 8 derby a favore dei biancoblu).

Partita a due volti con un primo tempo che vede la formazione biellese partire molto aggressiva e realizzare nel giro di poco le prime 3 mete del match. Per il XV universitario invece si fanno sentire le difficoltà di organico e i cussini impiegano un po’ di tempo per prendere il ritmo ed entrare in partita. La prima meta per i torinesi arriva al 39esimo minuto marcata e trasformata da Zanatta.

Sarà la metà sul finale del primo tempo ma alla ripresa l’Iveco Cus Torino ha tutta un’altra faccia e mette in campo una difesa solida e compatta ma soprattutto “un impegno encomiabile e l’amore per la maglia” come dichiara l’head coach Lucas D’Angelo.

Purtroppo ciò non basta però perché se dal punto di vista difensivo gli universitari concedono agli avversari solo un calcio di punizione in tutto il secondo tempo, in attacco le difficoltà sono ancora tante e non riescono a colmare il divario.

Il direttore tecnico Lucas D’Angelo nonostante la sconfitta è soddisfatto dei suoi ragazzi e commenta così:

“Come preannunciato è stata una partita molto difficile e combattuta. Il Biella Rugby Club si è presentato molto forte all’inizio e noi non siamo riusciti ad arginarli nei primi 25/30 minuti della partita. Loro hanno preso il largo nel risultato e poi abbiamo iniziato a giocare noi alla pari. La gestione del pallone è stata molto difficile, però siamo molto orgogliosi di come si sono battuti i nostri giocatori per tutti gli 80 minuti. Davvero encomiabile il loro impegno, sforzo e amore per la maglia”.

Il derby piemontese si chiude con la vittoria del Biella, ma i nostri ragazzi ne escono a testa alta dimostrando grande forza di volontà. Gli occhi ora sono puntati sull’appuntamento di settimana prossima contro il Verona.

Rientra a Torino trionfante la serie A elitè femminile, che oggi ha giocato in trasferta a Roma con l’Unione Rugby capitolina ottenendo una decisa vittoria 12-22 contro la squadra della capitale. Le ragazze di coach Carbone e Perrone.

Hanno condotto e controllato la partita fin dal primo minuto riuscendo a gestire delle avversarie tenaci e motivate dimostrando che il duro lavoro svolto in settimana ha dato i suoi frutti.

La prossima settimana le ragazze del Cus Torino ospiteranno in casa le Red Panthers della Benetton Treviso.