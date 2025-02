Torino, 21 febbraio 2025 – L’importante vittoria nell’ultimo turno infrasettimanale contro Bologna è stata molto importante per alzare ulteriormente il livello di fiducia e serenità nell’ambiente della Reale Mutua Basket Torino, ma non c’è tempo per abbassare la guardia. I gialloblù sono pronti a tornare in campo per un’altra sfida sul parquet di casa: questa domenica, la squadra di coach Moretti ospiterà la Bi.Emme Service Libertas Livorno per la 29ª giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West. Un match che si preannuncia insidioso e dalla posta in palio non banale, contro una squadra che ha diversi giocatori di grande esperienza nel roster.

Torino vuole assolutamente dare continuità al suo momento positivo e consolidare la propria posizione in zona play-in. Il calendario fitto impone grande attenzione e gestione delle energie, con lo staff tecnico che sta lavorando per tenere alta la concentrazione della squadra.

Dopo aver vinto le prime due partite casalinghe della gestione Moretti – in mezzo una sconfitta a Brindisi che ha comunque dato buoni indicazioni – confermarsi eventualmente domenica sul proprio parquet contro Livorno significherebbe dare un ulteriore slancio al morale del gruppo gialloblù in vista della volata finale della regular season, oltre a consolidare le chance di accesso ai play-in.

L’assistente allenatore Alessandro Iacozza ha analizzato così la partita:

“Bisogna prestare molta attenzione a Livorno. Hooker, Banks e Filloy su tutti rappresentano un potenziale offensivo spaventoso se riescono ad esprimersi come vogliono. Sono veterani capaci di produrre gioco per sé stessi o per i compagni di squadra. Noi dovremo essere aggressivi sin dall’inizio e imporre il nostro ritmo per mettere in difficoltà la Libertas. Giocare ogni tre giorni è un grande impegno fisico e mentale, perciò la gestione delle energie e l’attenzione al prossimo avversario sono determinanti in questo campionato che non permette cali di concentrazione.”

Una delle diverse note positive della convincente vittoria contro Bologna è stata la prova di Giovanni Severini. Se nella metà campo difensiva il veterano gialloblù ha sempre mostrato consistenza e duttilità, era chiaro che in attacco l’ex Urania Milano stesse vivendo un momento di difficoltà, senza riuscire a entrare in ritmo nelle ultime partite. Mercoledì sera, Severini si è sbloccato contro la Fortitudo, tornando a colpire dall’arco e chiudendo in doppia cifra con 10 punti a referto.

Proprio l’esperta guardia/ala ha sottolineato l’importanza di confermarsi questa domenica: “Siamo reduci da una bella vittoria e vogliamo dare continuità al trend positivo facendoci trovare pronti. Livorno è una squadra esperta, caratterizzata da un nucleo di giocatori italiani che hanno condiviso tante vittorie e due americani di talento. Ci affideremo alla nostra difesa, cercando poi la migliore soluzione in attacco.”

L’appuntamento è per domenica 23 febbraio alle ore 18:00 al Pala Gianni Asti (Parco Ruffini, Torino).

Gli avversari – Bi.EMME Service Libertas Livorno

Al Pala Gianni Asti arriva una Libertas affamata di punti per uscire dalla zona calda della classifica. Dopo la vittoria di autorità su Orzinuovi conquistata a fine gennaio, la neopromossa formazione amaranto è stata frenata da una serie di appuntamenti particolarmente impegnativi che hanno portato solo sconfitte – seppur combattendo sempre fino alla fine – contro avversarie del calibro di Verona, Rieti, Udine e Brindisi.

Un mese di febbraio che finora non ha portato vittorie alla squadra di coach Andreazza, che dovrà cercare di riprendere la propria marcia il prima possibile per inseguire la zona salvezza ed impedire la fuga di Cremona e Cento.

È chiaro che i principali punti di riferimento per coach Andreazza siano i veterani aggiunti in estate: Adrian Banks (17.5 punti di media) e Quinton Hooker (13.3) sono i finalizzatori primari della squadra, con Nazzareno Italiano e Ariel Filloy a contribuire con il loro talento e carisma.

Attorno a questo quartetto, sarà fondamentale l’apporto di un gruppo di giocatori che hanno condiviso insieme tante vittorie e la promozione in A2. Sotto canestro, Tommaso Fantoni e Francesco Fratto sono altri due giocatori di grande esperienza e leadership, ai quali si aggiunge un centro ancora piuttosto acerbo ma di imponente fisicità come Dorin Buca (216 cm per 108 kg). Sul perimetro, invece, ecco tanta freschezza e gioventù con Gregorio Allinei, Luca Tozzi e Andrea Bargnesi.

Così nel match di andata

Nella partita di andata, la Reale Mutua Basket Torino riuscì ad espugnare il PalaMacchia nella seconda giornata di campionato, trovando una netta vittoria contro la Libertas per 56-78. Una solida prova di squadra da parte dei gialloblù, guidati dal solito Ife Ajayi (19 punti e 9 rimbalzi).

Injury report

Indisponibile Antonio Gallo, fermo per una lesione muscolare di grado intermedio al gluteo rimediata a seguito di un trauma durante la partita in trasferta di domenica scorsa a Brindisi.

Ex di giornata

Ritorno al Pala Gianni Asti, questa volta da avversario, per Tommaso Fantoni, che conquistò la promozione in Serie A con la PMS Torino nel 2015 e poi rimase sotto la Mole nella stagione seguente nel massimo campionato.

Info biglietti

Biglietti disponibili su Vivaticket oppure al Pala Gianni Asti domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.30 fino alla palla a due (ore 18.00).

Diretta streaming

La partita sarà visibile in diretta streaming su LNP Pass. Inoltre, saranno forniti aggiornamenti quarto per quarto sui canali social di Basket Torino (@basket_torino su Instagram e Basket Torino Official su Facebook).

