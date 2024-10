Torino, mercoledì 2 ottobre 2024 – Dopo l’amara sconfitta dell’esordio contro Verona, arriva la prima vittoria stagionale per la Reale Mutua Basket Torino di coach Boniciolli che si impone nettamente sul campo della Libertas Livorno per 56-78. Una prova di forza che vale molto per il morale gialloblù in vista del prossimo impegno in programma tra pochi giorni, questa domenica 6 ottobre al Pala Gianni Asti contro Udine.

Quintetti iniziali

Libertas Livorno: Hooker, Banks, Allinei, Italiano, Fantoni

Reale Mutua Basket Torino: Schina, Taylor, Severini, Ajayi, Ladurner

Inizia bene la Reale Mutua, con attenzione in difesa e girando il pallone in attacco – partendo dalla regia di Schina – per trovare tiri aperti dalla distanza. I gialloblù si portano così sul +7 (9-16 dopo cinque minuti), costringendo coach Andreazza a chiamare il primo timeout dell’incontro. I livornesi provano ad avvicinarsi ma Torino tiene alta la concentrazione e rimane in controllo puntando su giochi a due con Taylor e Ladurner. Il primo quarto si chiude sul punteggio di 15-24 per i gialloblù.

In apertura di secondo quarto Torino deve gestire un nuovo tentativo di avvicinamento dei padroni di casa: dopo un mini-parziale amaranto, la Reale Mutua alza l’intensità difensiva e risponde per raggiungere la doppia cifra di vantaggio grazie a Ife Ajayi (23-35). Proprio il nativo nigeriano firma l’allungo torinese, mentre le percentuali al tiro della Libertas calano pesantemente. Si va negli spogliatoi con Torino avanti di 18 lunghezze: 25-43.

Torino continua a produrre buona pallacanestro, allungando ulteriormente il proprio vantaggio grazie a un buon apporto di Ladurner vicino a canestro e alle triple di Schina e Landi, mentre Livorno sembra perdere fiducia e non riesce a reggere il passo degli uomini di coach Boniciolli. Torino è avanti nettamente in chiusura di terzo quarto sul 37-62.

Primi minuti dell’ultima frazione che vedono Torino in difficoltà contro la zona avversaria, con Livorno che ne approfitta e rientra fino al -18 (48-66 al 34’). Dopo il timeout di coach Boniciolli la Reale Mutua riesce a riprendere in mano l’inerzia del match per gestire il vantaggio fino all’ultima sirena. Vince Torino 56-78.

Coach Boniciolli al termine della partita

“Siamo contenti di aver vinto contro una squadra che ha nel suo roster tanti giocatori di grande esperienza. Abbiamo offerto una prestazione difensiva che ha poi lanciato il nostro attacco ed è stata la base sulla quale poi abbiamo conquistato la vittoria. Abbiamo sprecato un’occasione domenica scorsa contro Verona e ci siamo presentati qui con il giusto atteggiamento per riscattarci. La nostra settimana finirà domenica con l’impegno durissimo in casa contro Udine, inizieremo a lavorare da domani pomeriggio per farci trovare pronti.”

Libertas Livorno 1947 – Reale Mutua Torino 56-78 (15-24, 10-19, 12-19, 19-16)

Libertas Livorno 1947: Adrian Banks 10 (5/9, 0/2), Andrea Bargnesi 8 (1/2, 2/4), Tommaso Fantoni 7 (3/4, 0/0), Gregorio Allinei 6 (0/2, 2/8), Dorin Buca 6 (3/6, 0/0), Luca Tozzi 6 (0/2, 2/2), Quinton Hooker 5 (2/3, 0/4), Nazzareno Italiano 4 (2/4, 0/2), Ariel Filloy 2 (1/3, 0/3), Francesco Fratto 2 (1/2, 0/1), Andrea Paoletti 0 (0/0, 0/0), Filippo Spinelli 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 2 / 5 – Rimbalzi: 35 9 + 26 (Quinton Hooker 9) – Assist: 13 (Quinton Hooker 6).

Reale Mutua Torino: Ife Ajayi 19 (5/8, 2/3), Kevion Taylor 14 (4/9, 2/7), Matteo Schina 12 (1/1, 2/8), Maximilian Ladurner 10 (5/7, 0/0), Giovanni Severini 7 (2/2, 1/1), Aristide Landi 7 (0/1, 2/4), Matteo Ghirlanda 6 (3/3, 0/1), Matteo Montano 3 (0/3, 1/4), Fadilou Seck 0 (0/0, 0/0), Giorgio Garuzzo 0 (0/0, 0/0), Antonio Gallo 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 8 / 9 – Rimbalzi: 38 7 + 31 (Ife Ajayi 9) – Assist: 17 (Matteo Schina, Matteo Montano 5).

