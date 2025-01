Ritrovare la forza mentale per reagire. È questo l’obiettivo che la Reale Mutua Torino deve porsi in vista di una nuova trasferta ad alto coefficiente di difficoltà. Questo weekend va in scena la 25^ giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West, con i gialloblù che saranno ospiti della Real Sebastiani Rieti quinta in classifica, che sta vivendo un buon momento di forma dopo aver vinto tre partite consecutive. Se i padroni di casa affronteranno la gara con la fiducia guadagnata negli ultimi impegni, la formazione torinese dovrà invece scendere in campo con la voglia di reagire ad un’altra fase di difficoltà che ha colpito i gialloblù, reduci da due sconfitte pesanti contro Cento e Forlì.

Anche la trasferta nel Lazio verrà affrontata senza il capo allenatore Matteo Boniciolli. Il coach gialloblù è costretto nuovamente a rimanere fermo in quanto dovrà sottoporsi a ulteriori accertamenti medici dopo la forma influenzale che gli aveva già impedito di guidare la squadra nell’ultima partita a Forlì. Di conseguenza, la guida tecnica sarà nuovamente affidata agli assistenti Alessandro Iacozza e Federico Tosarelli.

Il primo assistente Iacozza ha analizzato la sfida di domenica, riflettendo anche sul momento di difficoltà della Reale Mutua:

“Che questo sia il campionato di A2 più difficile degli ultimi anni per roster e formula penso che sia ormai riconosciuto da tutti. In questo lungo e impegnativo percorso è evidente che tutte le squadre alternino momenti positivi a periodi più complicati. Le nostre ultime due sconfitte con Cento e Forlì testimoniano che per noi questo è un altro momento difficile. La caratteristica comune delle due sconfitte è stata di non aver avuto la forza mentale di reagire alle prime difficoltà. Guardare dentro noi stessi e capire cosa poter dare di più alla squadra sarà la prima delle cose da fare a partire dalla trasferta di Rieti. Dobbiamo avere fiducia nelle nostre potenzialità anche giocando su un campo difficile contro una delle migliori squadre della categoria. Rispetto alla gara di andata, Rieti ha cambiato Jazz Johnson con Harris ma ha mantenuto intatta l’idea di pallacanestro che la caratterizza, con una difesa fatta di tanta fisicità e attacchi organizzati alla ricerca del miglior tiro possibile.”

Appuntamento al PalaSojourner di Rieti, domenica 2 febbraio alle ore 18.00.

Gli avversari – Real Sebastiani Rieti

Ad attendere la Reale Mutua al PalaSojourner c’è una Real Sebastiani che sta vivendo un ottimo momento di forma.

La squadra di coach Alessandro Rossi, reduce da tre vittorie consecutive di cui una dall’importante peso specifico sul campo di Cantù, sta sicuramente beneficiando della progressiva crescita di Jordan Harris, arrivato in corso d’opera al posto di Jazz Johnson.

La guardia americana ex Varese è sempre più a suo agio nel sistema del club reatino. Lo dimostrano i numeri delle sue prime 10 partite in maglia Real Sebastiani: dopo aver registrato solo 8 punti a partita nelle prime sei presenze, le ultime quattro gare lo hanno visto viaggiare a 18.8 punti di media, con un exploit da 31 punti nel match vinto agevolmente contro Cividale.

Harris è affiancato sul perimetro da un Diego Monaldi in grande spolvero, reduce da un trentello nell’ultimo successo ottenuto a Cento. Poi la parola chiave è “solidità” per descrivere al meglio un gruppo esperto che segue con fiducia le idee di coach Rossi, il quale può contare sia su giocatori pericolosi dall’arco come Lorenzo Piccin e Alvise Sarto, sia su lunghi di importante fisicità e atletismo sotto canestro come Skylar Spencer – miglior rimbalzista (9.6 di media) e miglior stoppatore (1.6) dell’intero campionato – Giorgio Piunti e Alexander Cicchetti, così come su veterani che sanno contribuire con difesa e come Marco Spanghero, Luca Pollone, Kenneth Viglianisi.

Assente Ion Lupusor, fermo da metà dicembre dopo l’intervento chirurgico alla mano destra fratturata.

Così nel match di andata

Nel girone di andata, al Pala Gianni Asti la Reale Mutua conquistò una vittoria di grande carattere contro la Real Sebastiani per 74-69, al termine di una partita combattuta. Protagonista dell’incontro Ife Ajayi con 25 punti e 8 rimbalzi. Ai reatini non bastarono 20 punti di Jazz Johnson.

Injury report

Coach Matteo Boniciolli non sarà presente in panchina a Rieti poiché dovrà sottoporsi a ulteriori accertamenti medici dopo la forma influenzale che gli aveva già impedito di guidare la squadra nell’ultima partita fuori casa di mercoledì a Forlì. Ancora indisponibile Aristide Landi per il problema al piede destro che lo ha tenuto fermo nelle ultime quattro partite.

Diretta streaming

La partita sarà visibile in diretta streaming su LNP Pass. Inoltre, saranno forniti aggiornamenti quarto per quarto sui canali social di Basket Torino (@basket_torino su Instagram e Basket Torino Official su Facebook).

Ufficio Stampa Basket Torino