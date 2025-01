Reale Mutua, aggiornamento su Coach Boniciolli in vista della trasferta a Rieti

Torino, venerdì 31 gennaio 2025 – Reale Mutua Basket Torino comunica che il proprio capo allenatore, coach Matteo Boniciolli, non sarà presente in panchina nella prossima partita di campionato in trasferta contro la Real Sebastiani Rieti, poiché dovrà sottoporsi a ulteriori accertamenti medici dopo la forma influenzale che lo ha colpito nei giorni scorsi e che gli aveva già impedito di guidare la squadra nell’ultima partita fuori casa di mercoledì a Forlì.

Durante la sua assenza, nella gara di questa domenica contro Rieti la guida tecnica sarà nuovamente affidata agli assistenti allenatori Alessandro Iacozza e Federico Tosarelli, che opereranno con il pieno supporto del loro capo allenatore. Coach Boniciolli, infatti, pur non potendo essere fisicamente presente alle sedute di allenamento della squadra, ha mantenuto un costante e stretto contatto con il gruppo, con lo staff tecnico e con la dirigenza, assicurando il suo supporto nella preparazione della partita.

La società intende esprimere il massimo sostegno nei confronti di coach Boniciolli, con cui continua con determinazione il percorso intrapreso insieme, con la piena convinzione nel programma biennale avviato a inizio stagione.

