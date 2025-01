Terza gara consecutiva nel DP World Tour per Guido Migliozzi, Francesco Laporta e Andrea Pavan che saranno di scena in Bahrain dove è in programma, dal 30 gennaio al 2 febbraio, il Bapco Energies Bahrain Championship sul percorso del Royal Golf Club, a Riffa.

Difende l’ultimo dei suoi tre titoli sul circuito il sudafricano Dylan Frittelli, 34enne di Johannesburg, nel cui palmarès figurano anche un successo sul PGA Tour (John Deere Classic, 2019), due sul Challenge Tour e uno sul Big Easy Tour. Viene da un periodo difficile perché dopo quell’exploit a febbraio 2024 ha proseguito per il resto dell’anno tra tagli e piazzamenti mai sopra la 20ª posizione. Ora appare in ripresa con quattro partecipazioni nella nuova stagione finite tutte a premio e con un decimo posto nel Dubai Desert Classic.

Nel field spiccano i nomi di tre giocatori della LIV Golf, già in evidenza nelle precedenti gare: lo spagnolo David Puig, terzo nel Ras Al Khaimah Championship, lo statunitense Patrick Reed, che viene da due top ten, e l’inglese Laurie Canter, terzo a Dubai.

A Riffa ci saranno però tanti altri possibili protagonisti quali cinque dei sette vincitori stagionali

Gli americani Johannes Veerman e Ryggs Johnston, l’australiano Elvis Smylie, l’inglese John Parry e l’iberico Alejandro Del Rey, che domenica scorsa ha dominato a Ras Al Khaimah.

E ancora atleti in evidenza nell’Emirato, come l’inglese Marcus Armitage (2°) e l’australiano Jason Scrivener (4°), mentre potranno contribuire allo spettacolo pure lo scozzese Ewen Ferguson, il tedesco Marcel Siem, gli spagnoli Nacho Elvira e Adrian Otaegui, l’inglese Matthew Jordan, il francese Romain Langasque, i giapponesi Yuto Katsuragawa e Keita Nakajima, il cinese Haotong Li e il neozelandese Daniel Hillier. E dal PGA Tour gli statunitensi Brandon Wu e Troy Merritt.

Il torneo è il quarto degli otto della serie “International Swing”, una delle sette sezioni in cui è stato suddiviso il calendario. I vincitori di una speciale classifica a punti delle prime cinque riceveranno un bonus di 200.000 dollari e avranno accesso ai dieci eventi “Back 9” che precederanno i due ricchi PlayOffs, ossia le due gare conclusive della stagione (Abu Dhabi Championship e DP World Tour Championship).

Gli azzurri, come buona parte dei concorrenti in questa fase dell’anno, sono alla ricerca del ritmo giusto, però hanno già fatto vedere cose buone. Migliozzi, alla quarta presenza, si è classificato ottavo a Dubai, Laporta, alla quinta, è giunto sesto nell’Alfred Dunhill Championship, mentre Pavan, anche lui alla quinta, non ha top ten, ma ha raccolto in tre occasioni punti preziosi per la Race To Dubai (ordine di merito). Il montepremi è di 2.500.000 dollari con prima moneta di 425.000 dollari.

Bapco Energies Bahrain Championship

Il torneo su Sky e in streaming su NOW – Il Bapco Energies Bahrain Championship andrà in onda in diretta su Sky, canale Sky Sport Golf, e in streaming su NOW ai seguenti orari: giovedì 30 gennaio e venerdì 31, dalle ore 9,30 alle ore 14,30; sabato 1 febbraio, dalle ore 10 alle ore 14,30; domenica 2, dalle ore 9,30 alle ore 14,30.

Altri quattro azzurri in campo

Impegnati dal 30 gennaio al 2 febbraio su altri fronti quattro giocatori azzurri. Stefano Mazzoli partecipa alla seconda gara stagionale dell’Asian Tour, l’International Series India in programma sul percorso del DLF Golf & Country Club, a Gurgaon in India. Al via numerosi giocatori della LIV Golf a iniziare da Bryson DeChambeau.

Renato Paratore, Filippo Celli e Aron Zemmer restano per la seconda settimana consecutiva in Sudafrica dove si disputa il MyGolfLife Open, evento del Challenge Tour, organizzato in collaborazione con il Sunshine Tour.

Al Pecanwood Golf & Country Club, di Hartbeespoort, favoriti i giocatori di casa già protagonisti nel precedente SDC Open vinto da Daniel Van Tonder.