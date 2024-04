Tribuna Ducati al Mugello per il Gran Premio d’Italia

Le incredibili emozioni della Tribuna Ducati tornano in occasione del Gran Premio d’Italia del Campionato Mondiale MotoGP, in programma nel weekend di sabato 1 e domenica 2 giugno all’Autodromo Internazionale del Mugello. Si tratta di un evento imperdibile per i tifosi Ducati, che ogni anno si danno appuntamento per sostenere i propri eroi e vivere l’adrenalina della MotoGP indossando i colori della Casa di Borgo Panigale.

Per l’edizione 2024 del Gran Premio d’Italia lo spettacolo della Tribuna Ducati raddoppia: alla struttura allestita alla curva del Correntaio, infatti, si aggiungono ulteriori posti dedicati in un settore riservato della Tribuna Centrale Bronze , proprio sopra al celebre rettilineo del circuito toscano in corrispondenza dei box. Entrambe le posizioni godono di una visuale privilegiata sulla pista, consentendo agli appassionati di assistere ad azioni di sorpasso spettacolari e di non perdere nemmeno un istante del weekend di gara grazie alla presenza di maxischermi.

Le magliette, i cappellini e le bandiere rosse, che da sempre colorano e caratterizzano la Tribuna Ducati, contribuiranno a creare un colpo d’occhio spettacolare in un palcoscenico straordinario. Il contesto ideale per supportare da vicino i campioni del Ducati Lenovo Team Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini, insieme a tutti gli altri piloti che corrono su moto Ducati: Jorge Martín e Franco Morbidelli per il team Prima Pramac Racing, i fratelli Álex e Marc Márquez con il team Gresini Racing MotoGP, Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio del Pertamina Enduro VR46 Racing Team.

I biglietti per la Tribuna Ducati del Mugello sono già acquistabili nella sezione dedicata del sito Ducati.com e anche in questa stagione seguono la consolidata struttura del weekend di gara MotoGP con Sprint Race il sabato e Gran Premio la domenica, proponendo un prezzo vantaggioso sul ticket valido per entrambi i giorni. Nel 2024 il Gran Premio del Mugello si terrà nella giornata della Festa della Repubblica Italiana. Il Ducati Lenovo Team sta preparando una sorpresa speciale per omaggiare l’Italia, di cui è fiero ambasciatore nel mondo.

Per tutti i tifosi che acquistano il biglietto sono garantiti una serie di servizi e benefit per vivere un’esperienza indimenticabile. Dall’ accesso libero alla tribuna in ogni momento, alla comodità di due parcheggi riservati rispettivamente a moto e auto*, fino al servizio di guardaroba per l’abbigliamento tecnico. Inoltre, gli appassionati riceveranno in omaggio il “Kit del tifoso”, composto da t-shirt, cappellino e gadget.

Le Corse sono una parte essenziale del mondo Ducati e da sempre la Casa di Borgo Panigale offre un posto privilegiato ai propri appassionati per godersi lo spettacolo della MotoGP in tanti circuiti internazionali. Le Tribune Ducati infatti saranno organizzate anche in occasione dei Gran Premi in Spagna, Francia, Germania, Regno Unito, Olanda e Giappone.