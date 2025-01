Grandi campioni che hanno fatto la storia dello sci sono tornati, nel week end del 25 e 26 gennaio, ai 2035 metri d’altitudine del Sestriere, il Comune più alto d’Italia. Una due giorni a cura del Gruppo Sciatori d’Epoca in collaborazione con il Comune di Sestriere per celebrare i 90 anni dall’entrata in esercizio dell’attività amministrativa, che risale ai primi giorni del gennaio 1935, dopo la costituzione del comune per regio decreto nell’ottobre del 1934.

Sabato 25 gennaio, nel pomeriggio, sul palco del Cinema Fraiteve di Sestriere sono sfilati Giustina Demetz, Ninna Quario, Clotilde Fasolis, Glorinda Cipolla, Daniela Viberti, Piero Gros, Bruno Piazzalunga, Gianfranco Martin, Pierlorenzo Clataud, Maurizio Poncet, Massimo Provera, Gino Senigagliesi. La storia dello sci alpino.

Un viaggio indietro nel tempo fortemente voluto dal Sindaco di Sestriere, Gianni Poncet, assieme al vicesindaco Maurizio Cantele e all’Assessore Emanuela Ruspa Tedeschi, che in apertura ha chiamato sul palco i sindaci che in passato hanno guidato Sestriere. Si è partiti rincorando Giovanni Nasi (dal 1948 al 1980), rappresentato alla figlia Tiziana, passando poi per Bruno Strazzabosco (in carica sino al 1990), Francesco Jayme (dal 1990 al 1999) rappresentato dalla figlia Marta, Andrea Maria Colarelli (dal 2004 al 2009), Valter Marin (dal 2010 al 2020). Sindaci accolti dalle donne in abiti storici posizionate accanto al gonfalone del Comune di Sestriere che, non a caso, raffigura due sci nel proprio stemma.

A seguire è stato chiamato sul palco l’Ing. Giovanni Brasso, Presidente della Sestrieres Spa, società piste e impianti Vialattea, comprensorio sciistico internazionale con oltre 400 km di piste nell’area delle montagne olimpiche piemontesi. Brasso ha ricordato come Vialattea ha recentemente investito molto nel rinnovare e implementare gran parte dell’innevamento programmato nell’area di Sestriere, locomotiva turistica dell’intero comprensorio.

La serata è entrata nel vivo grazie al grande lavoro di raccolta documenti a cura di Giorgio Tessore che ha commentato immagini storiche di grandi campioni dello sci che hanno firmato epiche imprese al Sestriere.

Marco di Marco, direttore di Sciare Magazine, ha condotto un talk show tra passato, presente e futuro, intervistando uno ad uno questi campionissimi dello sci. Da Giustina Demetz, prima donna italiana a vincere una prova di Coppa del Mondo di Sci Alpino, proprio a Sestriere nel 1967, a Ninna Quario che vinse in Coppa del Mondo a Sestriere nel 1987, seguita poi dalla figlia Federica Brignone nel dicembre 2022. Piero Gros ha regalato al pubblico l’emozione di vedere dal vivo la Coppa di Cristallo FIS di Sci Alpino conquistata nella stagione 1973/1974 (assoluta e slalom gigante), come anche Gianfranco Martin, la medaglia d’argento colta alle Olimpiadi invernali di Albertville del 1992. Tanti titoli, tanti campioni per una serata davvero indimenticabile.

Guardando al presente Gualtiero Brasso, Presidente del Comitato Organizzatore Coppa del Mondo di Sci Sestriere ha ricordato l’ormai imminente triplice impegno al femminile in programma il 21, 22, 23 febbraio 2025. Con lui sul palco la consigliera regionale Alessandra Binzoni, in rappresentanza di Regione Piemonte che ha confermato il pieno sostegno all’evento sportivo in grado dare lustro e prestigio a Sestriere ed al Piemonte oltre ad una grande ricaduta sul turismo.

È arrivato anche un saluto speciale da parte di Deborah Compagnoni, grande campionessa vincitrice, tra i tanti successi ottenuti in carriera, di due medaglie d’oro, Gigante e Slalom, ai Mondiali di Sci del 1997 a Sestriere. “Ciao, sono Deborah Compagnoni, vi aspetto a Sestriere dal 21 al 23 febbraio per la Coppa del Mondo di Sci Femminile” – ha dichiarato in un video postato sui social e proiettato al cinema Fraitve, accolto con entusiasmo ed applausi da parte del pubblico in sala.

Un altro lungo applauso si è avuto quando sempre sullo schermo del cinema è apparsa una slide che annuncia la presenza delle Frecce Tricolori per la prima volta in sorvolo a Sestriere, sabato 22 febbraio, in occasione della tre giorni di Coppa del Mondo di Sci Femminile.

Sestriere 90 anni di sci ed anche di grande ciclismo con la storia che continua il prossimo sabato 31 maggio quando si decideranno le sorti del Giro d’Italia 2025 con una selettiva frazione alpina con traguardo al Sestriere. Sarà la 20esima frazione, di Alta Montagna, che si correrà sulla distanza di 203 km con partenza da Verrès (Valle d’Aosta) poi Col del Lys, Colle delle Finestre (Usseaux), Cima Coppi, ed arrivo ai 2035 metri del Sestriere. Chi vestirà la Maglia Rosa sul podio di Sestriere sarà incoronato il giorno dopo a Roma come vincitore del Giro d’Italia 2025.

Comune di Sestriere