Reale Mutua pronta per un’altra sfida in casa: domenica arriva Cento

Alla ricerca di un altro successo per confermare la fiducia acquisita. La Reale Mutua Torino si presenta così all’appuntamento di questa domenica con grande voglia di continuare la propria serie positiva e restare imbattuta nel girone di ritorno. La 23^ giornata di campionato porta con sé una nuova sfida sul parquet di casa per i gialloblù che ospiteranno la Sella Cento, formazione che scenderà in campo con altrettanta voglia di vincere, forte della fiducia guadagnata dopo aver conquistato una vittoria per certi versi sorprendente contro Verona. Appuntamento al Pala “Gianni Asti” di Torino domani, domenica 26 gennaio alle ore 18.00.

Se fino a un mese fa il morale in casa della Reale Mutua non era esattamente dei migliori, a causa dei cinque ko di fila prima del giro di boa, ecco invece che le tre vittorie consecutive con cui si è aperto il girone di ritorno sono servite da sostanziale dose di fiducia per i ragazzi di coach Boniciolli, che nelle ultime due settimane hanno ritrovato identità difensiva e una certa serenità e fluidità in attacco.

In concreto, Torino ha così raddrizzato nuovamente una situazione in classifica che rischiava di essere compromessa: le vittorie nette in casa contro Nardò e Orzinuovi, aggiunte al successo in trasferta a Milano, hanno non solo ridato fiato ai gialloblù, allontanandoli dalle zone calde della classifica, ma hanno anche dato una spinta importante per le proprie chance di qualificazione per la postseason “bella” (10-12 il bilancio attuale, per un 12° posto che ad oggi significherebbe l’accesso ai play-in).

Un altro fattore importante è stato anche il margine con cui si sono chiuse le ultime sfide, specialmente tra le mura amiche del Pala Gianni Asti: il match contro Nardò non ha avuto storia sin dalla palla a due (risultato 81-48), ma è stato sostanziale anche lo scarto di quello che alla vigilia si presentava come uno scontro diretto importante contro Orzinuovi, che alla fine ha visto trionfare i torinesi ribaltando la differenza punti dell’andata (dall’82-71 orceano al 96-69 torinese), nonostante le rotazioni limitate dalle assenze di Gallo e Landi.

Ora, Torino non deve cascare nell’errore di rilassarsi troppo. Per continuare questa striscia positiva, è d’obbligo tenere alto il livello di concentrazione in vista della sfida di domani contro Cento.

Il centro gialloblù Fadilou Seck, dopo aver mostrato grande energia nel pitturato contro Orzinuovi (per lui ben 6 rimbalzi offensivi domenica scorsa), suona la carica per i gialloblù:

“Sarà una partita dal livello di intensità e concentrazione molto alto contro una squadra che, come noi, scenderà in campo con grande voglia di vincere. Dobbiamo farci trovare pronti per una partita particolarmente tosta anche dal punto di vista fisico.”

L’assistente allenatore Alessandro Iacozza ha analizzato così la partita contro la Sella Cento:

“Nonostante un inizio di stagione non facile, che ha portato ad alcuni cambiamenti come l’arrivo della guardia americana Gabe DeVoe, Cento ha vinto le ultime due partite, a Piacenza e in casa con Verona. Si tratta di una squadra che predilige una pallacanestro controllata con gerarchie chiare in attacco, dove molti possessi sono gestiti da Davis. Soprattutto in difesa Cento ha mostrato una forte solidità. All’andata fu una battaglia risolta solo nel finale da parte nostra. Dobbiamo tenere alta la nostra attenzione e continuare a produrre la pallacanestro su cui abbiamo basato tutto il nostro lavoro. Ci aspettiamo un grande apporto dal pubblico che sarà fondamentale per noi.”

Gli avversari – Sella Cento

Al Pala Gianni Asti arriva una Sella Cento cambiata rispetto all’andata, ma soprattutto con grande fiducia all’interno del gruppo grazie alle ultime due vittorie conquistate a Piacenza, in un fondamentale scontro diretto per allontanarsi dal fanalino di coda piacentino, e in casa contro Verona ribaltando i pronostici della vigilia.

Come Torino, anche Cento è alle prese con alcuni problemi di infortuni che però finora non hanno influenzato negativamente il rendimento della squadra: la formazione emiliana ha dovuto fare a meno del proprio veterano Carlos Delfino, così come di un giocatore importante per le rotazioni come Alessandro Sperduto. Entrambi i giocatori saranno assenti anche nella sfida del Pala Gianni Asti.

Ciò non ha impedito finora a coach Di Paolantonio di tirare fuori il meglio dal gruppo rimaneggiato, con idee chiare in attacco e grande intensità in difesa. La maggior parte dei possessi biancorossi passa per le mani degli americani: Stacy Davis, ala robusta con importanti abilità tecniche, e il neoarrivato Gabe DeVoe, che nel girone di andata fece molto male alla Reale Mutua con la maglia di Orzinuovi. A

ttorno al duo statunitense, ecco due giocatori esperti della categoria come Vittorio Nobile – protagonista dell’impresa contro Verona con 15 punti – e il lungo Lorenzo Benvenuti, oltre al giovane play Nicola Berdini. Come detto, rotazioni piuttosto limitate dagli infortuni, ma non manca gioventù e freschezza dalla panchina con Nicolas Alessandrini, Nicolas Tanfoglio e un’altra new-entry, Matteo Graziani, guardia/ala arrivata a Cento per sopperire alle assenze.

Così nel match di andata

Alla Baltur Arena, la sfida tra Cento e Torino si chiuse con la vittoria dei gialloblù per 67-74 al termine di una partita combattuta, risolta nel finale grazie alle prestazioni di Ajayi (in doppia-doppia con 13 punti e 10 rimbalzi) e Aristide Landi (11 punti). A Cento non bastarono 13 punti a testa di Davis, Benvenuti e l’ormai ex biancorosso Henderson.

Injury report

Coach Boniciolli dovrà nuovamente fare a meno degli infortunati Aristide Landi e Antonio Gallo. Il lungo veterano salterà la terza partita consecutiva per il problema al piede destro che era emerso durante la gara del 12 gennaio contro Nardò.

Il play classe 2000 rimane ancora fermo ai box dopo aver saltato anche l’ultima sfida contro Orzinuovi, a causa della distorsione alla caviglia destra riportata in allenamento poco più di una settimana fa.

Info biglietti

Biglietti disponibili online su Vivaticket oppure al palazzetto domenica (giorno della partita) dalle 10.00 alle 12.00 e dall 16.30 alle 18.00.

Diretta streaming

La partita sarà visibile in diretta streaming su LNP Pass. Inoltre, saranno forniti aggiornamenti quarto per quarto sui canali social di Basket Torino (@basket_torino su Instagram e Basket Torino Official su Facebook).

Ufficio Stampa Basket Torino