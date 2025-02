Torino, venerdì 28 febbraio 2025 – La Reale Mutua Basket Torino è pronta a tornare davanti al proprio pubblico per affrontare un’altra grande sfida. Dopo l’impresa esterna sul campo della seconda forza del campionato, Rimini, i gialloblù vogliono proseguire nel momento di grande fiducia che stanno vivendo, un periodo che finora ha prodotto quattro vittorie nelle prime cinque partite della gestione di coach Paolo Moretti. Nella 31^ giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West, l’avversaria di turno al Pala Gianni Asti sarà un’altra squadra di grande storia e tradizione, la VL Pesaro, in un match che si preannuncia affascinante e di altissimo livello.

La crescita della squadra torinese è evidente, a livello di gioco e carattere, fattori che si stanno traducendo in risultati positivi. Specialmente l’ultima vittoria, su un campo così difficile come quello di Rimini, è stata una vera e propria dimostrazione di concretezza e solidità, con la Reale Mutua che è stata avanti per tutto il corso della gara, avendo la forza di resistere a ogni tentativo di recupero dei padroni di casa.

L’obiettivo è dare continuità al percorso intrapreso. Vincere ancora tra le mura amiche, dove coach Moretti ha finora trovato tre vittorie in altrettante partite, significherebbe consolidare ulteriormente la propria posizione in zona play-in e mantenere alto l’entusiasmo dell’ambiente in vista della volata finale della stagione regolare e dell’eventuale postseason. Servirà però un’altra prova di grande concentrazione e determinazione per avere la meglio sulla VL Pesaro, un’altra squadra in ripresa, che ha consolidato la propria identità per massimizzare la grande quantità di talento del proprio roster.

L’assistente allenatore Alessandro Iacozza ha analizzato così la partita:

“Dopo un inizio di stagione difficile, Pesaro ha ripreso posizioni in classifica e soprattutto definito quella che è la sua identità fatta di equilibri ben definiti su entrambi i lati del campo e responsabilità chiare all’interno della squadra. Ahmad è sicuramente il giocatore simbolo di questa ripresa che adesso, dopo un periodo di adattamento iniziale, sta facendo vedere tutto il suo talento. Ma la vera forza è il gruppo degli italiani, con giocatori di grande talento ed esperienza che possono portare Pesaro fino alla fine a giocarsi qualcosa di importante. Durezza mentale e fisica saranno le chiavi dell’incontro. Alla fine, avrà la meglio la squadra che riuscirà a imporre il proprio gioco e a limitare il più possibile gli errori”.

Aristide Landi, uno dei veterani gialloblù, ha sottolineato l’importanza della sfida contro la Vuelle:

“Affrontiamo un’ottima squadra, dovremo stare molto attenti a una Pesaro che sicuramente vorrà tornare a vincere dopo l’ultima sconfitta ai supplementari contro Orzinuovi. Noi approcciamo questa sfida con una doppia motivazione, quella di riscattare la sconfitta dell’andata a Pesaro e di continuare l’ottimo momento che stiamo avendo. Scendiamo in campo carichi, contando sul supporto del nostro pubblico che speriamo sia sempre più caldo e numeroso per spingerci in questo periodo di bel basket che stiamo proponendo”.

L’appuntamento è fissato per domenica 2 marzo alle ore 18:00 al Pala Gianni Asti (Parco Ruffini, Torino).

Gli avversari – VL Pesaro

La Reale Mutua attende una VL Pesaro che non solo è ricca di talento, ma nelle ultime settimane ha finalmente consolidato un’identità di squadra tale da poter trovare continuità nel suo percorso in campionato. Costruita inizialmente come una contender per la promozione, poi vittima di un avvio di stagione piuttosto turbolento, con in mezzo il cambio della guida tecnica, Pesaro ha infine trovato la giusta alchimia per massimizzare l’altissimo potenziale del proprio roster, risalendo prepotentemente in classifica (17-12 il record attuale) alla ricerca di un pass per i playoff senza dover passare dai play-in.

La marcia biancorossa è stata frenata nell’ultimo match infrasettimanale, con la sconfitta dopo un doppio overtime a Orzinuovi, ma bisogna aspettarsi una VL vogliosa di rialzarsi subito al Pala Gianni Asti. L’uomo-simbolo della crescita di Pesaro è Khalil Ahmad, pericolo pubblico numero uno dei marchigiani, combo guard americana con il turbo, capace di firmare 45 (!) punti nell’ultimo match contro Orzinuovi.

Ahmad e l’ala tuttofare VJ King (15.1 punti e 5.4 rimbalzi di media) formano una delle coppie straniere più produttive dell’intero campionato. Attorno al duo Ahmad-King, ecco un gruppo di italiani con esperienza e talento a dir poco invidiabili. Matteo Imbrò e Lorenzo Bucarelli non hanno bisogno di presentazioni in quanto giocatori tra i più pericolosi sul perimetro nell’intera categoria.

A completare il reparto esterni, ecco la freschezza di Octavio Maretto, classe 2004, uno dei giovani più interessanti del campionato, mentre è fermo ai box il veterano Salvatore Parrillo. L’esperienza è una delle parole chiave anche nel reparto lunghi dei marchigiani, con una rotazione formata da veterani come Quirino De Laurentiis, Eric Lombardi, Danilo Petrovic e il torinese (ex gialloblù) Simone Zanotti.

Così nel match di andata

Tutto l’ambiente gialloblù ricorda bene, con una certa amarezza, la doccia fredda della gara di andata alla Vitrifrigo Arena. Dopo essere stata avanti per gran parte dell’incontro, a tratti anche abbastanza nettamente, Torino subì una clamorosa rimonta da parte dei marchigiani fino al 3 su 3 in lunetta di Bucarelli per pareggiare allo scadere dei regolamentari. Un colpo pesante che ribaltò completamente l’inerzia della gara, con i padroni di casa che uscirono così vincitori all’overtime per 103-96.

Injury report

Ancora assente Antonio Gallo, fermo per una lesione muscolare di grado intermedio al gluteo, rimediata a seguito di un trauma durante la partita in trasferta del 16 febbraio a Brindisi.



Ex di giornata

Ritorno al Pala Gianni Asti da avversario per Simone Zanotti, torinese, che ha giocato da professionista sotto la Mole nella stagione 2013/14 (con la PMS) e nei playoff del 2023, raggiungendo la finale promozione con la Reale Mutua.

Diretta streaming

La partita sarà visibile in diretta streaming su LNP Pass. Inoltre, saranno forniti aggiornamenti quarto per quarto sui canali social di Basket Torino (@basket_torino su Instagram e Basket Torino Official su Facebook).

