Sestriere: il 25 e 26 gennaio il Comune più alto d’Italia celebra 90 anni di storia con il Raduno Internazionale e la Gara di Sci d’Epoca

Il Comune di Sestriere, il più alto d’Italia, compie 90 anni. Costituito per regio decreto nell’ottobre del 1934, entrò in esercizio amministrativo ad inizio 1935. Per festeggiare quest’importante traguardo, il Comune di Sestriere organizza, in stretta collaborazione con il Gruppo Sciatori d’Epoca, il 25 e 26 gennaio una due giorni che avrà come protagonisti diversi campioni dello sci azzurro, personaggi e sciatori che hanno segnato diverse epoche contribuendo all’ascesa dello sci nonché della stazione turistica internazionale.

“Siamo pronti – ha dichiarato il Sindaco di Sestriere Gianni Poncet – per vivere al meglio questa grande festa di Sestriere attraverso la presenza e le testimonianze e documenti inediti legati a grandissimi campioni dello sci, autentici pionieri e campioni di questa disciplina che hanno intrecciato il proprio destino con quello di Sestriere, comune nato per lo sci che, non ha caso, nel suo stemma raffigura due sci a testimonianza di un legame indissolubile. Grazie all’impeccabile lavoro svolto da Giorgio Tessore del Gruppo Sciatori d’Epoca, siamo riusciti ad allestire questa due giorni di eventi per celebrare i 90 anni del Comune di Sestriere attraverso le testimonianze di coloro che hanno scritto pagine di storia della nostra stazione turistica intenzionale”.

“Il programma si sviluppa in due giornate – spiega Giorgio Tessore – sabato 25 e domenica 26 gennaio. Il sabato è in programma una sciata vintage sulle piste della Vialattea: chi vorrà unirsi al gruppo potrà presentarsi alle ore 10.30 davanti alla Scuola Sci Sestriere. Nel pomeriggio, alle ore 17.30 al Cinema Fraiteve, si aprirà una finestra sulla Storia di Sestriere con una parata di campioni Azzurri dello Sci e tanti ospiti ed amici che condivideranno con noi questa grande festa per i 90 anni del Comune di Sestriere. La domenica, con partenza alle 10,30, si svolgerà la gara Internazionale di Sci d’Epoca “Trofeo 90 anni Comune di Sestriere” seguita dalla Dimostrazione “Evoluzione dello sci” con gli istruttori nazionali e maestri di sci. Vi aspettiamo numerosi”.

Parata di campioni al Cinema Fraiteve

Numerosi i campioni dello sci che hanno già dato la propria adesione per l’incontro al Cinema Fraiteve di Sestriere sabato 25 gennaio alle ore 17.30 con ingresso libero per il pubblico. Tra questi segnaliamo Giustina Demetz, Claudia Giordani, Ninna Quario, Lara Magoni, Clotilde Fasolis, Glorinda Cipolla, Daniela Viberti, Piero Gros, Bruno Piazzalunga, Gianfranco Martin, Pierlorenzo Clataud, Maurizio Poncet, Massimo Provera, Gino Senigagliesi, Franco Arigoni e molti altri ancora…

La gara di sci d’epoca

Il ritrovo è fissato alle ore 9.00 del 26 gennaio con partenza alle ore 10.30 sulla pista Standard del monte Alpette al Colle del Sestriere. Categorie: Antichi (M/F): Sci Legno con solette non plastificate, scarponi in cuoio; Anni 60 (M/F): Sci Legno plastica e metallo (costruiti fra il 60 e 70), scarponi in cuoio; Telemark pionieri (M/F): Sci Legno con solette non plastificate, scarponi in cuoio; Quelli della “Valanga”(M/F): Sci in plastica e metallo (costruiti tra il 70 e 80), scarponi in plastica; Vintage (M/F): Sci fino anni ’90 (dritti non sciancrati), scarponi in plastica; Telemark vintage (M/F).

Per la partecipazione alla gara di sci di Slalom Gigante requisito fondamentale è l’utilizzo di sci dritti (non sciancrati) – ed è molto gradito abbigliamento vintage consono all’attrezzatura. Sono previsti premi per le tenute più in tema al periodo scelto. Per informazioni ed iscrizioni alla gara vi rimandiamo al seguente link: www.sestriere.it/garasciepoca

90 anni di storia per il Comune di Sestriere

Novant’anni di storia per il Colle che, sino agli inizi del 900, era un verde pascolo in alta quota ricoperto per metà dell’anno da metri e metri di coltre nevosa. Lo scenario iniziò a mutare quando Adolfo Kind e amici fecero, alla vigilia del 900, la loro comparsa nelle valli vicine a Torino con gli sci, quei “pattini da neve” che sembravano una divertente follia. Non per Sestriere che, quarant’anni dopo, divenne una realtà unica al mondo nel campo dello sci e del turismo. Un risultato frutto dell’intuizione del Senatore Giovanni Agnelli e del figlio Edoardo che trasformarono il Colle in una grande stazione invernale.

La crescita esponenziale di Sestriere è strettamente correlata a grandi eventi a partire dalla “Sei giorni internazionale” su sei piste diverse, poi divenuta “Tre Funivie”. Al Colle nacque una scuola di sci all’avanguardia, diretta da Hans Nobl, la “Scuderia Edoardo Agnelli” che istruì nella cultura generale, nella tecnica sciistica e nelle lingue, una ventina di giovani valligiani facendone campioni e ottimi maestri di sci.

La tradizione delle grandi gare continuò nel dopoguerra: mitica fu l’edizione del Kandahar nel 1951 quando Zeno Colò trionfò in discesa libera sui pendii del Rio Nero nella vicina Oulx. Il battesimo della Coppa del Mondo di Sci Alpino a Sestriere avvenne nel 1967 con la vittoria del francese Jean-Claude Killy.

Il resto è storia di un recente, glorioso, passato che ha portato alla nascita del comprensorio sciistico della Vialattea che ha allargato i confini dello sci aprendo al turismo internazionale. I ricordi sportivi di Sestriere sono legati alle imprese di Alberto Tomba in gigante e slalom nel 1987 che trasformò l’atleta bolognese in fenomeno internazionale. Sempre Tomba si aggiudicò a Sestriere, nel 1994, il primo slalom in notturna nella storia della Coppa del Mondo di Sci Alpino. Sestriere entrò ancor di più nell’olimpo dello sci con i Mondiali del febbraio ’97 e le Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Torino 2006. Eventi che hanno contribuito nella crescita turistica di Sestriere e del comprensorio sciistico della Vialattea richiamando importanti flussi provenienti da tutti i 5 Continenti.

E la storia continua con la Coppa del Mondo di Sci Alpino in programma il 21-22-23 febbraio 2025 con due Giganti e uno Slalom Femminile, proprio 90 anni dopo la nascita del Comune di Sestriere. Sarà un grande evento da vivere a bordo pista e in Piazza Fraiteve dove, nel pomeriggio di sabato 22 febbraio, si terrà la grande festa del Circo Bianco. Un vero tributo agli atleti ed ai 90 anni del Comune di Sestriere! Info: www.comune.sestriere.to.it